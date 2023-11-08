Dior заменил супермодель Беллу Хадид на израильтянку Мэй Тагер

Пока бренд и сама Белла никак не прокомментировали эту новость. Белла Хадид была представителем Dior с 2016 года.

Дом моды Dior заменил палестино-нидерландскую модель Беллу Хадид израильской моделью Мэй Тагер в качестве представителя бренда. Об этом первым сообщило турецкое издание Yeni Safak, после подхватили остальные издания из разных стран.

Вскоре эта новость вызвала дебаты среди пользователей социальных сетей, которые выразили обеспокоенность по поводу ухода Беллы Хадид из Dior.

Пост о замене Беллы Хадид

Супермодель всегда была известна своей активной поддержкой Палестины и критикой политики Израиля. Она представляла Dior с 2016 года.

Пока Белла Хадид и Дом моды Dior не прокомментировали ее предполагаемую замену.

Но в соцсети X (Twitter) уже начал распространяться хештег "Boycott Dior" (Бойкот Диор).

"Тот факт, что Dior по-прежнему предоставляет Джонни Деппу платформу, но разрывает связи с Беллой Хадид и вместо этого нанимает израильтянку, несмотря на все, что произошло за последний месяц, просто говорит вам все об этом бренде", — прокомментировал один из пользователей.

"Бойкотируйте все бренды LVMH, включая Dior (если у вас есть деньги)", — написал другой.

Белла Хадид, которая была лицом косметики Dior и первым послом бренда с палестинскими корнями с 2016 года, оказалась в центре споров после того, как выступила против событий, происходящих в Секторе Газа.

Она заявила в соцсетях ранее, что "ее сердце обливается болью от того, что она видит.

"Видя последствия авиаударов в Газе, я скорблю вместе со всеми матерями, потерявшими детей, и детьми, которые плачут в одиночестве", — сказала Хадид и отметила, что также "скорбит с израильскими семьями, которые испытали боль и последствия" после внезапной атаки ХАМАС 7 октября.

"Независимо от истории страны, я осуждаю террористические атаки на любых мирных жителей, где бы то ни было", — написала она.

Кто такая Мэй Тагер?

24-летняя девушка является известной моделью с богатым резюме международных брендов, таких как Giorgio Armani, Louis Vuitton, Victoria's Secret и многих других.

Мэй Тагер

Она выросла в израильском городке Ганей-Тиква, куда из Дании переехали ее родители.

На прошлой неделе в ее Instagram появилось несколько постов, в которых Тагер оказалась звездой новой праздничной рекламной кампании Dior.

Мэй Тагер в ролике Dior

Ранее сестра Беллы, Джиджи Хадид, выросшая в семье палестинца и нидерландки, нарушила молчание и высказалась по поводу атак ХАМАСа на Израиль. Она заявила, что осуждает террор по отношению к невинным людям, но говорит, что испытывает "глубокую симпатию и горе" к своему народу, живущему "под оккупацией".