Сводная сестра Меган Маркл обвиняет ее в клевете

Саманта Маркл прибыла в суд Флориды, пока ее сводная сестра пытается добиться прекращения дела о клевете.

Сводная сестра Меган Маркл Саманта Маркл обвинила герцогиню в клевете на нее в интервью Опре Уинфри 2021 года и сериале Netflix 2022 года. 58-летняя Саманта утверждает, что 42-летняя Меган в своих интервью подразумевала, что она "самозванка", "обманчивый оппортунист" и "шарлатан". Дело было возбуждено в марте 2022 года и прекращено в марте этого года: Саманта сейчас еще раз пытается передать дело в суд во Флориде. Об этом пишет Daily Mail.

Сводная сестра Меган Маркл в среду предстала перед судом во Флориде, чтобы попытаться добиться судебного разбирательства по ее делу о клевете против герцогини Сассекской.

Саманта Маркл и Меган Маркл Фото: Скриншот

58-летняя Саманта Маркл утверждает, что ее 42-летняя сводная сестра оклеветала ее в интервью Опры Уинфри в 2021 году и всериале Netflix 2022 года.

Саманта, чей отец Томас женился на матери Меган Дории после того, как она и ее брат Томас родились, утверждает, что герцогиня Сассекская в своих интервью подразумевала, что она "самозванка", "обманчивый оппортунист" и "шарлатанка".

Она требует возмещения ущерба на сумму, превышающую 75 000 долларов, утверждая, что высказывания Меган привели к потере продаж ее книги "Дневник сестры принцессы Пуши" и нанесли ей профессиональный и социальный вред.

Саманту Маркл видели в среду возле зала суда в Тампе, штат Флорида, где она пытается убедить судью разрешить рассмотрение ее дела о клевете против Меган Маркл.

Саманта Маркл Фото: Скриншот

Питер Тиктин, адвокат Саманты, заявил, что его клиентка, которая страдает рассеянным склерозом и передвигается в инвалидной коляске, подвергается преследованиям после интервью Меган и боится выходить из дома.

Майкл Камп, адвокат Меган, заявил, что дело Саманты необоснованно и ни одно из заявлений Меган не является клеветническим.

"Это всегда был судебный процесс в поисках обоснованного иска. Дело провалилось, потому что оно противоречило закону о диффамации и Первой поправке", — сказал Камп, который также представляет семью Кардашьян.

Первоначально дело было возбуждено в марте 2022 года и прекращено в марте этого года.

В марте судья установил, что Меган просто выражала "мнение о своем детстве и отношениях со сводным братом и сестрой".

Сейчас Саманта еще раз пытается передать дело в суд во Флориде.

Ожидается, что судья Шарлин Ханивелл, курирующая дело, примет решение о том, следует ли приступать к судебному разбирательству в ближайшие недели.

У Саманты Маркл и Меган один отец, Томас Маркл. Он женился на Дории Рэгланд в 1979 году.

Томас Маркл с Дорией Рэгланд и Меган Маркл Фото: Chanel 5

Саманта Маркл ранее часто появлялась в телевизионных шоу, рассказывая о своей знаменитой сводной сестре.

Выступая перед журналистами возле суда, Саманта Маркл сказала, что она "оптимистично" смотрит на перспективы судебного разбирательства.

Она сказала, что ее обидели слова Меган. Герцогиня Сассекская ранее заявила, что они не были близки в детстве, но сказала Fox 13: "Люди меняются, у них есть планы, у них есть другие вещи, влияющие на их жизнь. Это не меняет реальности".

Напомним, ранее стало известно, что дядя Кейт Миддлтон Гэри Голдсмит хочет раскрыть в своей книге тайны Меган Маркл и принца Гарри.