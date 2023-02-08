Сестра Меган Маркл подала на нее в суд: детали

Саманта Маркл требует возмещения ущерба в размере 75 000 долларов (приблизительно три миллиона гривен) и рассмотрения дела присяжными.

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Сестра Меган Маркл подала на нее в суд и требует 75 тысяч долларов. Об этом пишет Entertainment Tonight.

Сводная сестра герцогини Сассекской Саманта Маркл подала иск о клевете против бывшей американской актрисы.

Согласно судебным документам, Саманта подала в суд за "клевету, основанную на очевидно ложных и злонамеренных заявлениях, сделанных ее сводной сестрой перед аудиторией по всему миру". В частности, речь идет о скандальном интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри 2021 года и книге герогини "Найти свободу: Гарри и Меган и создании современной королевской семьи" 2020 года.

В иске утверждается, что комментарии Меган Маркл о сводной сестре были "ложью, направленной на уничтожение репутации [Саманты], подвергшей [ее] унижению, позору и ненависти в мировом масштабе".

[ + – ] Саманта Маркла

Далее она отрицает заявления жены сына Карла ІІІ о том, что она не проводила много времени с Самантой в детстве, а также комментарии, которые она сделала, утверждая, что Саманта "бросила среднюю школу".

Кроме того, женщина отрицает заявление Меган Маркл о том, что Саманта сменила свою фамилию на Маркл после того, как в 2018 году впервые появилась новость о том, что актриса и принц Гарри встречаются.

Саманта Маркл требует возмещения ущерба в размере 75 000 долларов (приблизительно три миллиона гривен) и рассмотрения дела присяжными.

[ + – ] Саманта Маркла

Напомним, Меган Маркл уверена, что ее муж станет лауреатом "Грэмми" за аудиоверсию своих скандальных мемуаров "Запасной".

Также Фокус писал о первом любовном послании Меган Маркл принцу Гарри.