Сестра Меган Маркл подала на нее в суд: детали
Саманта Маркл требует возмещения ущерба в размере 75 000 долларов (приблизительно три миллиона гривен) и рассмотрения дела присяжными.
Сестра Меган Маркл подала на нее в суд и требует 75 тысяч долларов. Об этом пишет Entertainment Tonight.
Сводная сестра герцогини Сассекской Саманта Маркл подала иск о клевете против бывшей американской актрисы.
Согласно судебным документам, Саманта подала в суд за "клевету, основанную на очевидно ложных и злонамеренных заявлениях, сделанных ее сводной сестрой перед аудиторией по всему миру". В частности, речь идет о скандальном интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри 2021 года и книге герогини "Найти свободу: Гарри и Меган и создании современной королевской семьи" 2020 года.
В иске утверждается, что комментарии Меган Маркл о сводной сестре были "ложью, направленной на уничтожение репутации [Саманты], подвергшей [ее] унижению, позору и ненависти в мировом масштабе".
Далее она отрицает заявления жены сына Карла ІІІ о том, что она не проводила много времени с Самантой в детстве, а также комментарии, которые она сделала, утверждая, что Саманта "бросила среднюю школу".
Кроме того, женщина отрицает заявление Меган Маркл о том, что Саманта сменила свою фамилию на Маркл после того, как в 2018 году впервые появилась новость о том, что актриса и принц Гарри встречаются.
Саманта Маркл требует возмещения ущерба в размере 75 000 долларов (приблизительно три миллиона гривен) и рассмотрения дела присяжными.
Напомним, Меган Маркл уверена, что ее муж станет лауреатом "Грэмми" за аудиоверсию своих скандальных мемуаров "Запасной".
Также Фокус писал о первом любовном послании Меган Маркл принцу Гарри.