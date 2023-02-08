Сестра Меган Маркл подала на неї до суду: деталі

Саманта Маркл вимагає відшкодування збитків у розмірі 75 000 доларів (приблизно три мільйони гривень) і розгляду справи присяжними.

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Сестра Меган Маркл подала на неї до суду та вимагає 75 тисяч доларів. Про це пише Entertainment Tonight.

Зведена сестра герцогині Сассекської Саманта Маркл подала позов про наклеп проти колишньої американської акторки.

Згідно із судовими документами, Саманта подала досуду за "наклеп, заснований на очевидно неправдивих і зловмисних заявах, зроблених її зведеною сестрою перед аудиторією по всьому світу". Зокрема йдеться про скандальне інтерв’ю принца Гаррі та Меган Маркл Опрі Вінфрі 2021 року та книжку герогині "Знайти свободу: Гаррі та Меган і створення сучасної королівської сім’ї" 2020 року.

У позові стверджується, що коментарі Меган Маркл про зведену сестру були "брехнею, спрямованою на знищення репутації [Саманти], яка піддала [її] приниженню, ганьбі та ненависті у світовому масштабі".

[ + – ] Саманта Маркл

Далі вона заперечує заяви дружини сина Карла ІІІ про те, що вона не проводила багато часу із Самантою в дитинстві, а також коментарі, які вона зробила, стверджуючи, що Саманта "кинула середню школу".

Окрім цього, жінка заперечує заяву Меган Маркл про те, що Саманта змінила своє прізвище на Маркл після того, як у 2018 році вперше з’явилася новина про те, що акторка і принц Гаррі зустрічаються.

Саманта Маркл вимагає відшкодування збитків у розмірі 75 000 доларів (приблизно три мільйони гривень) і розгляду справи присяжними.

[ + – ] Саманта Маркл

Нагадаємо, Меган Маркл впевнена, що її чоловік стане лауреатом "Греммі" за аудіоверсію своїх скандальних мемуарів "Запасний".

Також Фокус писав про перше любовне послання Меган Маркл принцу Гаррі.