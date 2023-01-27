Романтична історія королівської пари розпочалася у 2016 році.

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Перше таємне любовне послання Меган Маркл до принца Гаррі було в Instagram. Про це пише Marca.

Отримавши від спільного друга Instagram-сторінку принца Гаррі, Меган Маркл відправила йому перше повідомлення.

Меган захопилася "чудовою" роботою фотографа та стежила за акаунтом, який вів під секретним псевдонімом.

У своїй біографічній книзі герцог Сассекський зізнався, що вперше познайомився з Меган Маркл в Instagram, який є досить поширеним способом знайомства членів королівської родини Великобританії зі своєю майбутньою дружиною. Він стверджував, що, переглядаючи свою стрічку новин, він знайшов профіль Меган, коли натрапив на її фотографію з фільтром у собачих вухах.

Подруга Гаррі Вайолет поділилася фотографією, що спонукало його негайно надіслати їй повідомлення, щоб дізнатися про особу загадкової жінки на зображенні. "Він був сьомим чоловіком, який ставив те саме запитання", — відповіла Вайолет.

[ + – ] Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Скриншот/ВВС

Потім його друг продовжив, сказавши, що Меган була акторкою, яка відвідала Великобританію, щоб подивитися турнір на Вімблдоні. Коли вона запитала, чи не проти поділитися своїм ім’ям користувача в Instagram, він відповів "так".

Наступного дня Меган надіслала повідомлення своєму майбутньому чоловікові: "Привіт! Гарні фотографії".

У книзі Гаррі стверджував, що більшість його фотографій в Instagram були зроблені під час подорожі Африкою, що дало йому ґрунт для розмов, оскільки Меган також була в цьому регіоні.

Деякі з фотографій, які включали кадри його зусиль щодо збереження природи в Ботсвані, заходи сонця та екзотичних тварин, були використані в серії документальних фільмів королівської пари.

[ + – ] Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Зокрема Меган Маркл розповіла під час документальних фільмів, що одна фотографія принца Гаррі, який доглядає за пораненим носорогом, справді запам’яталася їй. Вона зізналася, що замість читання статей про сина Карла ІІІ, перегляд його соцмереж був кращим підходом для оцінки його характеру.

Нагадаємо, режисерка скандального серіалу "Гаррі та Меган" звинуватила Букінгемський палац у дискредитації.

Також Фокус писав про розповіді принца Гаррі про першу спільну вечерю з братом Вільямом та їхніми коханими.