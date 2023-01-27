Романтическая история королевской четы началась в 2016 году.

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Первое тайное любовное послание Меган Маркл к принцу Гарри было в Instagram. Об этом пишет Marca.

Получив от общего друга Instagram-страницу принца Гарри, Меган Маркл отправила ему первое сообщение.

Меган увлеклась "прекрасной" работой фотографа и следила за аккаунтом, который он вел под секретным псевдонимом.

В своей биографической книге герцог Сассекский признался, что впервые познакомился с Меган Маркл в Instagram, который является достаточно распространенным способом знакомства членов королевской семьи Великобритании со своей будущей женой.

Он утверждал, что, просматривая свою ленту новостей, он нашел профиль Меган, когда наткнулся на ее фотографию с фильтром в собачьих ушах.

Подруга Гарри Вайолет поделилась фотографией, что побудило его немедленно отправить ей сообщение, чтобы узнать личность загадочной женщины на изображении. "Он был седьмым мужчиной, который задавал тот же вопрос", — ответила Вайолет.

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри Фото: Скриншот/ВВС

Затем его друг продолжил, сказав, что Меган была актрисой, посетившей Великобританию, чтобы посмотреть турнир на Уимблдоне. Когда она спросила, не прочь ли поделиться своим именем пользователя в Instagram, он ответил "да".

На следующий день Меган отправила сообщение своему будущему мужу: "Привет! Хорошие фотографии".

В книге Гарри утверждал, что большинство его фотографий в Instagram тогда были сделаны во время путешествия по Африке, что дало ему почву для разговоров, поскольку Меган также была в этом регионе.

Некоторые из фотографий, включавших кадры его усилий по сохранению природы в Ботсване, закатов и экзотических животных, были использованы в серии документальных фильмов королевской пары.

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

В частности, Меган Маркл рассказала во время документальных фильмов, что одна фотография принца Гарри, ухаживающего за раненым носорогом, действительно запомнилась ей. Она призналась, что вместо чтения статей о сыне Карле III, пересмотр его соцсетей был лучшим подходом для оценки его характера.

Напомним, режиссер скандального сериала "Гарри и Меган" обвинила Букингемский дворец в дискредитации.

Также Фокус писал о рассказах принца Гарри о первом совместном ужине с братом Уильямом и их возлюбленными.