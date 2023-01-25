Режиссер сериала "Гарри и Меган" обвинила Букингемский дворец в дискредитации

Представители королевской семьи никак не прокомментировали слова Лиз Гарбус.

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Не успели утихнуть страсти касательно отношений герцогов Сассекских с королевской семьей после выхода сериала на Netflix "Гарри и Меган", как режиссер проекта Лиз Гарбус набросилась на "фирму" с новыми обвинениями, прозвучавшими в интервью Vanity Fair.

По словам Гарбус, Букингемский дворец пытался "дискредитировать" громкие обвинения пары, заявив, что создатели фильма не обращались к королевской семье за комментариями.

"Например, Букингемский дворец сказал, что мы не обращались за комментариями (по документальному сериалу), когда мы это делали. Они сделали это, чтобы дискредитировать нас… и дискредитируя нас, они могут дискредитировать содержание шоу", – подчеркнула она.

Режиссер также добавила, что это она выдвинула идею использовать сериал в качестве платформы для обсуждения расизма и колониализма.

Причиной скандала послужило то, что в начале первого эпизода примерно на 20 секунд на экране появились слова: "Члены королевской семьи отказались комментировать содержание сериала. В отсутствие этой проверки мы не смогли предоставить какой-либо ответ. Содержание письма, которое мы получили, также не касалось всей серии", – сказал источник

Ранее высокопоставленный инсайдер при дворе утверждал, что с семьей не связывались. Однако один из сотрудников Netflix в свою очередь заявил, что с отделами связи короля и принца Уэльского связались заранее и дали возможность отреагировать на "претензии" Гарри и Меган в сериале.

В свою очередь в Кенсингтонском дворце ответили, что у них есть электронное письмо от сторонней продюсерской компании, а не от Archewell или Netflix. Помощники принца Уэльского связались с Сассексами и потоковым гигантом, чтобы проверить, является ли это подлинным, но так и не получили ответа.

И в Букингемском, и в Кенсингтонском дворцах комментировать слова режиссера отказались.

Ранее Фокус писал о том, что после выхода мемуаров популярность принца Гарри и Меган Маркл рухнула до рекордных показателей не только в Великобритании, но и в США. Даже самые преданные поклонники пары считают, что герцог Сассекский перешел все красные линии. Сейчас одним из самых актуальных вопросов, который интересует наблюдателей, – пригласит ли король Карл III младшего сына и невестку на свою коронацию, детали которой уже озвучены СМИ. Ранее неоднократно появлялась информация, что родственники принца Гарри очень возмущены его книгой.