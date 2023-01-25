Режисерка серіалу "Гаррі та Меган" звинуватила Букінгемський палац у дискредитації

Представники королівської родини не прокоментували слова Ліз Гарбус.

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Не встигли вщухнути пристрасті щодо стосунків герцогів Сассекських із королівською родиною після виходу серіалу на Netflix "Гаррі та Меган", як режисерка проєкту Ліз Гарбус накинулася на "фірму" з новими звинуваченнями, які пролунали в інтерв'ю Vanity Fair.

За словами Гарбус, Букінгемський палац намагався "дискредитувати" гучні звинувачення пари, заявивши, що творці фільму не зверталися до королівської родини за коментарями.

"Наприклад, Букінгемський палац сказав, що ми не зверталися за коментарями (щодо документального серіалу), коли ми це робили. Вони зробили це, щоб дискредитувати нас... і, дискредитуючи нас, вони можуть дискредитувати зміст шоу", — наголосила вона.

Режисерка також додала, що це вона висунула ідею використовувати серіал як платформу для обговорення расизму та колоніалізму.

Причиною скандалу стало те, що на початку першого епізоду приблизно на 20 секунд на екрані з'явилися слова: "Члени королівської сім'ї відмовилися коментувати зміст серіалу. За відсутності цієї перевірки ми не змогли надати будь-якої відповіді. Зміст листа, який ми отримали, також не стосувався всього серіалу", — сказало джерело.

Раніше високопоставлений інсайдер при дворі стверджував, що із сім'єю не зв'язувалися. Однак один зі співробітників Netflix, зі свого боку, заявив, що з відділами зв'язку короля та принца Уельського зв'язалися заздалегідь і дали можливість відреагувати на "претензії" Гаррі та Меган у серіалі.

Зі свого боку, в Кенсінгтонському палаці відповіли, що вони мають електронного листа від сторонньої продюсерської компанії, а не від Archewell чи Netflix. Помічники принца Уельського зв'язалися із Сассексами та потоковим гігантом, щоб перевірити, чи це справжнє, але так і не отримали відповіді.

І в Букінгемському, і в Кенсінгтонському палацах коментувати слова режисерки відмовилися.

Раніше Фокус писав про те, що після виходу мемуарів популярність принца Гаррі та Меган Маркл впала до рекордних показників не лише у Великій Британії, а й у США. Навіть найвідданіші шанувальники пари вважають, що герцог Сассекський перейшов усі червоні лінії. Зараз одне з найактуальніших питань, яке цікавить спостерігачів, — чи запросить король Карл III молодшого сина та невістку на свою коронацію, деталі якої вже озвучені ЗМІ. Раніше неодноразово з'являлася інформація, що родичі принца Гаррі обурені його книгою.