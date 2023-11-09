Срез моды на протяжении веков: раскрыта тема Met Gala-2024 (фото)

В 2023 году бал Института костюма посвятили Карлу Лагерфельду и его линии красоты. В 2022 — "Позолоченному гламуру".

Стало известно, какая тематика будет у Met Gala-2024. Об этом сообщает Vogue.

Обнародованы новые подробности долгожданного бала Института костюма в Метрополитен-музее, который проходит ежегодно в первый понедельник мая и который посещают самые большие звезды всех индустрий развлечений.

Предстоящее событие под названием "Спящие красавицы: пробуждение моды" будет включать около 250 экспонатов, в том числе 15 значимых вещей, таких как шелковое атласное бальное платье модельера Чарльза Фредерика Уорта 1877 года.

Также будет представлен срез моды на протяжении веков: от английского лифа 17-го века Елизаветинской эпохи до работ 21-го века современной индустрии моды, в частности, Филиппа Лима, Стеллы Маккартни и Коннора Айвза. Кроме того, здесь будут представлены проекты легендарных имен моды, в том числе Эльзы Скиапарелли, Ива Сен-Лорана, Кристиана Диора и Юбера де Живанши.

Многие произведения будут выставлены вместе с современными швейными работами, и все они будут разделены на основную экспозицию и три дополнительные зоны — Земля, Море и Небо — что, по словам Эндрю Болтона, ответственного куратора, "в значительной степени является одой природе и эмоциональной поэтикой моды".

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Met Gala

Все будет воплощено в жизнь инновационным способом благодаря использованию технологий — от видеоанимации, световой проекции и искусственного интеллекта до призрака Пеппера, техники иллюзии.

Ник Найт, основатель SHOWstudio, выступит креативным консультантом визуальной презентации, а Сиссель Толаас, которая работала с Balenciaga, разработает ароматы для инсталляций.

Анна Винтур на Met Gala-2021 Фото: Getty Images

"Это инновационное шоу расширит границы нашего воображения и предложит нам почувствовать многие аспекты произведения, узнать больше о его истории и, наконец, глубже оценить его красоту", — сказал Макс Холлейн, генеральный директор Метрополитен-музея.

Напомним, темой Met Gala-2023 стал Карл Лагерфельд, поэтому некоторые гости пришли в образе его любимой кошки Шупетт.

Также Фокус писал о "главной звезде" Met Gala-2023.