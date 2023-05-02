Живой таракан стал звездой ковровой дорожки Met Gala 2023 (видео)

Таракан развлекал публику, которая заскучала в ожидании прибытия Рианны.

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Несмотря на огромное количество звезд на ковровой дорожке Met Gala 2023, нашлось существо, которое затмило даже самые изысканные наряды знаменитостей. Речь идет о таракане, который выбежал на ковровую дорожку в то время, когда на ней никого не было, и все ждали появления Рианны, пишет Time.

Насекомое привлекло внимание толпы, заскучавшей было в ожидании звезды, а фотограф Кевин Мазур сделал снимок крупным планом на свою камеру.

Позже стало известно, что таракана постигла печальная участь: на него кто-то наступил, однако перед смертью он получил свою порцию славы, а видео с ним и с фотографом, снимающим насекомое, стали вирусными. В Twitter появилось масса шуток на эту тему.

Филип Льюис описал таракана печально известными словами Венди Уильямс: "Она – икона, она – легенда, она – момент".

"Платил ли таракан 50 тысяч долларов?", – спросил другой пользователь, имея в виду высокую стоимость билета на ежегодное мероприятие, проводимое в Метрополитен-музее.

К счастью, вскоре после этого появилась Рианна и восстановила порядок в ночных гуляниях, вернув внимание толпы туда, где оно должно быть.

Ранее Фокус писал о самых "голых" платьях Met Gala 2023, а также роскошном наряде Ким Кардашьян.