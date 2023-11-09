Мода на красное: Лорен Санчес вышла в свет без Джеффа Безоса

Лорен поддержала тренд на алый цвет, который ранее критики уже назвали самым модным цветом сезона.

Лорен Санчес продемонстрировала фигуру в обтягивающем красном платье и обручальное кольцо с огромным бриллиантом. Невеста Джеффа Безоса посетила церемонию вручения премии Glamour Women of the Year Awards. Об этом пишет Daily Mail.

53-летняя Лорен надела ярко-красное платье без бретелек с кружевной отделкой у декольте, которое подчеркнуло ее формы.

Лорен Санчес Фото: Getty Images

Она общалась со множеством звезд, таких как Хиллари Клинтон, Брук Шилдс, Алек Болдуин и другие.

53-летняя Лорен дополнила образ блестящими серебряными туфлями на каблуках, ослепительным бриллиантовым браслетом и, конечно же, обручальным кольцом с огромным бриллиантом.

После этого она поделилась серией снимков, сделанных в течение вечера, в своем Instagram.

"Вчера вечером мы прекрасно провели время, чествуя женщин года 2023 по версии @GlamourMag", — подписала она карусель изображений с вечера.

"Эти женщины проложили новые пути, разбили стеклянные потолки и вдохновили всех нас", — добавила она, отметив актрису Америку Ферреру, звезду "Очень странных дел" Милли Бобби Браун, актрису Брук Шилдс, певицу Мэри Джей Блайдж, модель Джину Росеро, писательницу Квинту Брансон и актрису Сельму Блэр, которые стали лауреатками этого года.

На одной из фотографий она и Америка позировали вместе, а на другой она и редактор Glamour Саманта Барри стоят бок о бок. Она также выложила гламурный снимок с Ники Хилтон.

Лорен Санчес и Ники Хилтон

В своих сториз в Instagram Лорен рассказала и показала, как она готовилась к мероприятию.

Ее выход в свет состоялся после того, как Джефф Безос объявил, что он и Лорен переезжают из Сиэтла, штат Вашингтон, где он впервые запустил Amazon много лет назад, в Майами, штат Флорида, где он вырос, чтобы он мог быть ближе к своим родителям.

"Сиэтл был моим домом с 1994 года, когда я запустил Amazon прямо у себя в гараже. Мои родители всегда были моей самой большой поддержкой. Недавно они вернулись в Майами, где мы жили, когда я был моложе. Я хочу быть ближе к своим родителям, и мы с Лорен любим Майами. Кроме того, деятельность Blue Origin все чаще перемещается на мыс Канаверал", — написал он в Instagram.

Безос отметил, что Сиэтл навсегда останется в его сердце, потому что с ним связано много приятных воспоминаний.

Сейчас, Джефф Безос и Лорен Санчес, которые обручились в мае, в настоящее время живут в обширном особняке в стиле Тюдоров на берегу озера в богатом пригороде Сиэтла, Медине.

Неясно, когда пара переедет во Флориду, где они будут жить и продадут ли они свой нынешний дом или сохранят его. В Флориде Джефф Безос приобрел роскошный дом на острове, который называют "бункером миллиардеров"