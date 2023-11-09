Зои Кравиц и Ченнинга Татума заметили на свидании после новостей о помолвке (фото)

Впрочем, кольца на руке дочери Ленни Кравица не было.

34-летняя американская актриса Зои Кравиц и актер Ченнинг Татум, 43, вышли на свидание после новостей об их помолвке. Об этом пишет Daily Mail.

Звездную пару заметили на выходе из отеля Sunset Tower в Западном Голливуде, где состоялась вечеринка по случаю окончания забастовки Гильдии киноактеров.

Важно Ченнинг Татум сделал предложение Зои Кравиц

Дочь Ленни Кравица была в мешковатых джинсах и темном пальто, дополнив образ массивными ботинками. Впрочем, помолвочного кольца на руке актрисы не заметили.

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Зои Кравиц и Ченнинг Татум

Тем временем Ченнинг Татум был одет в темную куртку, рубашку и коричневые брюки, покидая отель.

Источник недавно поделился с People, что Татуму понадобилось время, чтобы почувствовать себя счастливым и найти новую любовь после завершения развода с Дженной Деван в 2019 году.

Зои Кравиц и Ченнинг Татум Фото: Getty Images

Кравиц появилась с бриллиантом на безымянном пальце, когда они со своим возлюбленным были на вечеринке в честь Хэллоуина в конце октября 2023 года.

Зои Кравиц и Ченнинг Татум Фото: Gettyimages

Ченнинг и Зои впервые встретились, когда оба озвучивали роли в фильме "Лего Бэтмен" в 2017 году, но на тот момент они оба были в отношениях.

Напомним, какие образы Зои Кравиц и Ченнинг Татум выбрали для Хэллоуина 2023.

Также Фокус писал об отношении Джейсона Момоа к помолвке своей падчерицы.