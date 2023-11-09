Эшли Бенсон, бывшая девушка Кары Делевинь, тайно вышла замуж за миллиардера

Звезда "Милых обманщиц" ранее официально подтвердила беременность.

Эшли Бенсон, бывшая девушка модели Кары Делевинь, связала себя узами брака со своим возлюбленным Брэндоном Дэвисом перед рождением первенца. Об этом сообщает Daily Mail.

33-летняя звезда "Милых обманщиц", которая на этой неделе официально подтвердила свою беременность, вышла замуж за 44-летнего миллиардера, наследника нефтяных миллиардов.

Пара обручилась в июле, а новости о свадьбе появились через несколько дней после того, как мать Бенсон Шеннон поделилась в Instagram фотографией Эшли и Брэндона с обручальными кольцами.

Инсайдер, близкий к Эшли, рассказал InTouch Weekly : "Эшли Бенсон беременна. Я не знаю, какой у нее срок. Она носит свободную одежду, избегает фотографироваться и старается держать это в тайне".

Эшли Бенсон и Брэндон Дэвис выбирают детские вещи Фото: Getty Images

Источник утверждает, что актриса "вероятно, на данный момент находится на нескольких месяцах беременности".

Он отметил, что ближайшее окружение актрисы уже знает о том, что она ждет ребенка. Но он не уверен, что она будет сообщать об этом какие-то подробности, пока младенец не появится на свет.

"Но она беременна и с нетерпением ждет этой новой главы в своей жизни", — сказал инсайдер.

Эшли Бенсон и Брэндон Дэвис Фото: Getty Images

Бенсон ранее встречалась с 34-летним рэпером G-Eazy. Пара два года сходилась и расходилась, прежде чем окончательно расстаться в 2022 году.

Ее отношения с британской супермоделью Карой Делевинь считаются ее самыми разрекламированными отношениями, которые активно описывались в СМИ.

Тем временем Брэндон Дэвис недолго встречался со светской львицей Пэрис Хилтон в 2000-х. Также у него был роман с Мишей Бартон.

Другой инсайдер сообщил, что беременность Эшли "не стала неожиданностью" и что актриса хотела создать семью с Брэндоном.

Кто такой Брэндон Дэвис

Брэндон — внук нефтяного магната-миллиардера и является наследником огромного состояния. Его дед, Марвин Дэвис, заработал свое состояние посредством прибыльных деловых сделок как в нефтяной индустрии, так и в индустрии развлечений.

Согласно некрологу New York Times за 2004 год, Дэвис-старший продал свои нефтяные активы в начале 1980-х годов и начал инвестировать в развлечения и недвижимость, приобретая такие компании, как 20th Century Fox, Pebble Beach Company, Aspen Skiing Company и отель Beverly Hills. .

У Брэндона Дэвиса было четверо братьев и сестер. Его брат Джейсон Дэвис умер от передозировки фентанила в феврале 2020 года в возрасте 35 лет.

Напомним, ранее Кара Делевинь появилась на музыкальном фестивале со своей новой девушкой Минкой.