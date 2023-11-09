Завидный холостяк: Венсан Кассель появился на обложке модного журнала

56-летний актер снялся для выпуска "Героини и герои" журнала CAP 74024.

Французский актер 56-летний Венсан Кассель стал главным героем модного журнала CAP 74024. Венсан сфотографировался в вещах модных брендов. И поделился снимками в своем Instagram.

Важно Венсан Кассель перестал скрывать роман с абсолютной копией Тины Кунаки

На снимки отреагировала модель Нара Баптиста, с которой актер начал встречаться после расставания со своей женой Тиной Кунаки.

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Венсан Кассель

"Чертовски красиво", — написала Нара, на что Венсан ответил игривым "Твой любимый пришелец, да?".

"Люблю", — прокомментировала девушка другой пост актера.

"Ха наконец", — написал Кассель под ее комментарием.

На черно-белых фото актер позировал без рубашки и в пальто.

Венсан Кассель

"Венсан Кассель, известный своей универсальностью и притягательностью, несомненно, является титаном в мире кино. Многогранный артист, его игра плавно переходит между различными жанрами и языками, привнося беспрецедентную аутентичность в каждую сыгранную им роль", — написано в журнале CAP 74024.

Также к подписи к фото значится, что Кассель за свою карьеру в кино, которая длится уже три десятилетия, он оставил неизгладимый след в мировой киноиндустрии.

Венсан Кассель Фото: vincentcassel/Instagram

"Через объектив фотографа Дуди Хассона оживает квинтэссенция красоты и очарования Венсана Касселя", — резюмируется в подписи.

Напомним, Венсан Кассель и Нара Баптиста начали встречаться в конце лета. В сентябре 2023 папарацци сфотографировали новоиспеченную пару, когда те купались, обнимаясь и целуясь в воде. Пока официально Кассель не комментирует новые отношения.

Весной этого же года он развелся с моделью Тиной Кунаки. От их союза подрастает дочь Амазония, которую звездные родители почти не показывают публике, сохраняя ее приватность.