Телефон, наволочка и шампунь: 5 повседневных привычек, которые портят вашу внешность

Каждый день мы делаем множество вещей, которые влияют на нашу внешность и часто не самым лучшим образом.

Безусловно, правильное питание, спорт и уход за своим телом являются важной составляющей вашего внешнего вида. Но иногда простые повседневные привычки могут свести на не все ваши старания и усилия. Чтобы вы оставались красивыми и свежими, важно избавиться от основных привычек, оказывающих ежедневное негативное воздействие. Об этом пишет realbuzz.com.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Сон

Фото: Getty Images

Каждая принцесса нуждается в прекрасном сне, именно сон может привести к преждевременному старению и увяданию кожи. Проблема со сном заключается не в самом процессе, а в наволочке. Удивительно, но ваша наволочка может забирать у вас влагу, что повлечет за собой преждевременное старение кожи, оставив на вашем лице морщины и заломы.

Чтобы решить эту проблему, дерматологи рекомендуют приобрести шелковую наволочку для подушки. Шелк содержит аминокислоты, аналогичные тем, которые содержатся в наших увлажняющих кремах, поэтому, когда мы ночью отдыхаем, кожа не теряет необходимой влаги

Макияж

Фото: Getty

В Великобритании среднестатистическая женщина использует 12 косметических средств в день, однако эти косметические средства могут скорее испортить вашу внешность, чем улучшить ее. Когда мы наносим кремы для лица и тональную основу, большинство из нас делают это пальцами. Пользоваться пальцами — нормально, но многие ли из нас перед этим моют руки? Некоторые могут мыть руки перед нанесением макияжа утром или вечером, но немногие делают это, когда подкрашиваются где-то на работе иди в общественных местах.

Это плохая привычки для кожи. В пальцах обитают бактерии, и нанесение продуктов таким образом приводит к переносу бактерий на лицо, что может вызвать инфекцию и появление пятен. Чтобы предотвратить появление пятен и при этом продолжать пользоваться любимыми косметическими средствами, обязательно используйте дезинфицирующее средство для рук перед нанесением крема для лица или использованием кистей.

Вода

Фото: Freepik

Питьевая вода помогает улучшить наш внешний вид, питая нашу кожу, но часто проблемой является то, как мы пьем воду. Большинство ежедневно используют бутылки или трубочки, но знаете ли вы, что питье из бутылки или через трубочку может привести к старению кожи? Употребление подобным образом алкоголя и курение может привести к появлению морщи вокруг рта. Если вы хотите выглядеть молодо и без морщин, пришло время купить стакан для воды и отказаться от бутылочек и соломинок.

Разговоры по телефону

Фото: pexels.com

Подумайте о том, где вы оставляете свои телефоны. Мы оставляем их на столешницах кафе, в подставках для напитков в машине и на сиденьях в раздевалках. Мы оставляем их на прилавках магазинов, одалживаем друзьям и даже не выпускаем их в общественном туалете, когда моем руки.

Чтобы не иметь проблем с кожей, используйте антибактериальные салфетки и будьте внимательнее к тому, куда кладете свой телефон.

Мытье волос

Фото: Freepik

Если вы хотите прекрасно выглядеть и чувствовать себя хорошо, самое меньшее, что вам нужно делать, — это соблюдать чистоту, верно? Что ж, хотя базовая гигиена, очевидно, является важной частью вашего режима красоты, вам следует тщательно выбирать средства. В большинстве шампуней и кондиционеров для волос вы найдете пенообразующее химическое вещество под названием лауретсульфат натрия.

Хотя это химическое вещество широко используется, оно может нанести вред вашим волосам, коже и здоровью. В клинике по контролю выпадения волос объясняют, что лауретсульфат натрия может даже вызвать замедление цикла роста волос, и предполагают, что это химическое вещество может продлить фазу выпадения волос. Поэтому, чтобы волосы оставались густыми и шелковистыми, выбирайте средства, которые, не содержат это химическое вещество, например органические шампуни и кондиционеры.

Напомним, за молодость, здоровье кожи, костей и даже сердца в нашем организме отвечает коллаген, а предотвратить его дефицит помогут определенные продукты.

Ранее Фокус писал о том, какие естественные способы ухода за кожей и волосами, которые передавались из поколения в поколение китайскими женщинами

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.