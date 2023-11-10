Как стать умнее. 7 эфирных масел, которые улучшат здоровье и умственные способности

Помимо улучшения когнитивных функций, эти эфирные масла помогут похудеть, улучшить сон, предотвратить болезни и многое другое.

Часто забываете, где оставили ключи или когда день рождения у близкой подруги? Подобное случаются со всеми нами — и когда это случается, мы беспокоимся о деменции или старении в целом. Но новое исследование Калифорнийского университета в Ирвине показало способ улучшить память, концентрацию и умственные способности, поэтому вам не о чем беспокоиться: просто начните вдыхать аромат эфирных масел! Об этом пишет First for Women.

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Фото: Freepik

Нейробиологи Калифорнийского университета в Ирвине подвергали здоровых людей в возрасте от 60 до 85 лет воздействию одного из семи эфирных масел (розы, апельсина, эвкалипта, лимона, мяты, розмарина или лаванды) в течение двух часов во время сна. Половина испытуемых использовали флаконы, содержащие в основном дистиллированную воду с небольшим количеством эфирного масла; остальные получили флаконы с теми же эфирными маслами в полной концентрации. Через шесть месяцев масло полной концентрации улучшило когнитивные способности испытуемых на 226% по сравнению с контрольной группой. Когнитивная функция — это термин, который охватывает ряд психических функций, включая память, восприятие, рассуждение, принятие решений и понимание языка.

"Представив людям возможность ощущать запахи во время сна, мы устранили необходимость каждый день выделять для этого время в часы бодрствования", — говорит ведущий автор исследования Синтия Ву. Но она быстро добавляет, что те же результаты можно получить, просто включив диффузор и вдыхая ароматы этих масел в течение двух часов в течение дня.

И хотя исследователи подчеркивают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы увидеть, может ли этот же метод помочь тем, у кого уже диагностирована ранняя деменция, они говорят, что это простой и недорогой способ защитить свой мозг с возрастом.

Еще одна хорошая новость в том, что эфирные масла, кроме когнитивных функций, могут помочь вам улучшит свое здоровье в целом.

Эфирное масло розмарина

Фото: Freepik

Уменьшает стресс: японское исследование показало, что пять глубоких вдохов эфирного масла розмарина снижают уровень кортизола на 23% в течение нескольких минут, ослабляя стресс и повышая энергию и бдительность. Не хотите носить с собой флакон с маслом? Добавьте 3 капли эфирного масла розмарина на ватный тампон и поместите его в чистую пустую емкость из-под бальзама для губ, затем открутите крышку и понюхайте в любое время и в любом месте.

Повышает уровень счастья: согласно японским исследованиям, вдыхание свежего аромата розмарина в течение 30 минут повышает уровень дофамина на 97% — и эффект сохраняется в течение всего дня, с увеличением счастья и мотивации. Чтобы ароматизировать воздух, варите несколько столовых ложек розмарина в открытой мультиварке с водой.

Повысить концентрацию: шесть медленных и глубоких вдохов эфирного масла розмарина помогут вернуть ясность ума и сосредоточенность. Британские исследователи утверждают, что соединение в масле розмарина может повысить бдительность, концентрацию и умственную выносливость всего за 30 секунд.

Эфирное масло лаванды

Фото: Freepik

Углубляет сон: вдыхание аромата лаванды не только помогает нам заснуть, но и улучшает качество сна. В исследовании, проведенном в Университете Миннесоты в Миннеаполисе, испытуемые, которые подвергались воздействию аромата лаванды по ночам, на 87% чаще просыпались более отдохнувшими, чем те, кто следовал тому же графику сна, но не вдыхал этот аромат. Кроме того, те, кто нюхал лаванду, на 37% реже сообщали о сонливости в течение дня. Чтобы получить все преимущества: добавьте несколько капель эфирного масла лаванды в диффузор для ароматерапии на ночь или слегка распылите аромат на простыни перед сном.

Повышает концентрацию: исследования, проведенные в Университете Нортумбрии в Великобритании, показали, что соединения лаванды повышают бдительность и концентрацию в течение 10 минут. Приятный бонус: немецкие исследования показывают, что ежедневная концентрация на приятных запахах оптимизирует работу мозга, снижая риск слабоумия на 50%.

Уменьшает боль. Втирание лавандового масла в чувствительные места или добавление его в ванну может уменьшить боль на 58%, говорят исследователи из Кливлендской клиники. Чтобы сделать массажный лосьон, смешайте 25 капель лавандового масла с 50 г любого масла-носителя или лосьона без запаха. Чтобы добавить в ванну, сначала смешайте лавандовое масло с ложкой шампуня, чтобы оно растворилось.

Эфирное масло апельсина

Фото: Freepik

Заряжает энергией: ученые доказали, что апельсиновое масло содержит 26 ароматических соединений, которые стимулируют симпатическую нервную систему, а также увеличивают сжигание глюкозы и жира в мышечной ткани, увеличивая энергию и выносливость почти на 2 часа за один вдох. Кроме того, вы можете получить это преимущество, даже если у вас нет под рукой флакона с маслом, просто откусив несколько ломтиков апельсина или выпив немного апельсинового сока.

Уменьшает стресс: исследование, опубликованное в журнале Advanced Biomedical Research, показало, что запах эфирного масла апельсина резко снижает тревожность. В их исследовании рассматривались пациенты, перенесшие простую стоматологическую процедуру, и было обнаружено, что у тех из группы, кто проходил апельсиновую ароматерапию, уровень кортизола в слюне снизился на 84%, а частота пульса на 82%.

Эфирное масло мяты перечной

Фото: Freepik

Ускоряет потерю веса: исследование Иезуитского университета Уилинг в Западной Вирджинии, опубликованное в журнале Appetite, показало, что испытуемые, которые вдыхали аромат перечной мяты каждые два часа в течение пяти дней, съедали на 2800 калорий меньше в течение неделе (это на 360 калорий в день меньше), чем когда они не чувствовали аромата.

Избавляет от головной боли: ароматические соединения мяты расслабляют спазмированные мышцы шеи и кожи головы, усиливают богатый кислородом приток крови к мозгу, а также успокаивают сверхактивные болевые нервы, облегчая головные боли так же эффективно, как и обезболивающее, говорят исследователи в Международном журнале профилактической медицины. Для этого: смешайте четыре капли масла перечной мяты с ложкой лосьона и массирующими движениями массируйте шею, лоб и виски или смешайте 10 капель масла с 2 стаканами теплой воды и массируйте кожу головы в течение двух минут перед мытьем шампунем.

Эфирное масло лимона

Фото: Freepik

Успокаивает укачивание: бразильские исследователи обнаружили, что активный ингредиент масла, лимонен, быстро успокаивает расстройство желудка и успокаивает центр тошноты в мозгу. И эффект настолько силен, что эксперты говорят, что простое медленное и глубокое вдыхание лимона может облегчить даже сильную тошноту всего за 60 секунд. Просто держите флакон с эфирным маслом лимона под рукой в машине или вдохните его аромат, выдавив сок половины свежего лимона в бутылку с водой.

Уменьшает тревогу: в небольшом исследовании, опубликованном в журнале Explore, исследователи обнаружили, что когда испытуемые вдыхали эфирное масло лимона за 15 минут до теста, их тревога снижалась на 43,4%. Чтобы ощутить успокаивающий эффект, просто разотрите несколько капель эфирного масла лимона между ладонями, пока они не станут теплыми, затем медленно и глубоко вдохните четыре раза.

Эфирное масло эвкалипта

Фото: Freepik

Лечит микоз стопы: грибки могут расти на потных ногах, как лесной пожар, вызывая микоз стопы. Чтобы сохранить здоровье ног, мойте и сушите ноги, а затем массируйте их разбавленным эфирным маслом эвкалипта (5 капель, смешанных с 1 столовой ложкой вашего любимого лосьона) один раз в день. Австралийские ученые говорят, что эвкалиптол, активный ингредиент масла, является настолько мощным противогрибковым средством, что уничтожает грибки, вызывающие сыпь, так же эффективно, как кремы для ног, отпускаемые по рецепту.

Повышает иммунитет. Ежедневные ванны — прекрасный способ побаловать себя в непогоду. А если вы добавите 10 капель эфирного масла эвкалипта, то сократите время восстановления вдвое, показывают исследования на животных, опубликованные в журнале Frontiers of Pharmacology. По словам соавтора исследования Билла Уайта, доктора философии, паровые ванны дренируют носовые пазухи и уменьшают воспаление дыхательных путей, а ароматические соединения масла стимулируют иммунную систему вырабатывать клетки, убивающие вирусы (Т-клетки CD8).

Эфирное масло розы

Способствует расслаблению: в исследовании, опубликованном в журнале "Дополнительная терапия в медицине", было обнаружено, что вдыхание аромата эфирного масла розы в течение 40 минут приводит к значительному снижению уровня гормона стресса кортизола.

Облегчает боль: Аромат розового масла значительно снижает боль. В исследовании пациентов, страдающих почечной коликой или болью, связанной с камнями в мочевыводящих путях, ученые выяснили, что те, кто вдыхал аромат масла, наблюдали резкое снижение уровня боли по шкале от од 1 до 10.

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