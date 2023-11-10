Лила Мосс с котом появилась в фотосессии для итальянского Vogue

Дочь известной супермодели разрезала винтажные платья для фото и прогулялась по лугу.

Лила Мосс, дочь известной супермодели Кейт Мосс появилась в стильной фотосессии для итальянского Vogue.

Фото Лилы проиллюстрировали статью о прогулках на природе и их влияния на психическое здоровье. Для снимков дочь Кейт Мосс позировала на природе в пушистой желтой шубе, на цветастом диване в вечерних платьях вместе с кошкой и даже порезала винтажное розовое платье от Giorgio Armani.

Важно Лила Мосс в элегантном шелковом платье в компании бойфренда посетила Уимблдон

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Лила продолжает свою успешную модельную карьеру, после того, начала ее в 14-летнем возрасте при поддержке своей матери.

Лила Мосс

Лила Грейс Мосс дочь британской супермодели Кейт Мосс и Джефферсона Хэка, издателя и фотографа.

Родители девушки расстались, когда ей было два года, но сохранили хорошие отношения.

Лила Мосс

В 2016 году Лила Мосс появилась на своей первой обложке модного журнала Vogue Italia вместе с мамой. Потом заключила контракт с модельным агентством матери The Kate Moss Agency. Первой рекламной кампанией с участием юной модели стало сотрудничество с брендом Braid Bar.

В 2018 году Лила снялась в рекламной кампании весенней коллекции косметического бренда Marc Jacobs Beauty.

Лила Мосс

В 2020 году она в первый раз вышла на подиум. Ее дебют был успешным, Мосс открывала показ весенне-летней коллекции Miu Miu в Париже.

Показ прошел без зрителей, так как действовали ограничения, связанные с распространением коронавируса. На подиуме она появилась в короткой юбке и топике из новой коллекции. За неделю до своего звездного дебюта Лила Мосс отметила свое 18-летие.

Лила Мосс

Первой же самостоятельной обложкой Лилы Мосс для глянца стала съемка для зимнего номера журнала Dazed.

В 2022 году во время Недели моды в Милане Лила Мосс стала сенсацией, когда вышла на подиум с инсулиновой помпой. Она ранее не говорила о том, что страдает от диабета первого типа, так что ее поклонники оценили смелый жест и отметили, что ее поступок вдохновил и их.

После она еще неоднократно появлялась в фотосессиях, демонстрируя инсулиновую помпу.