Стало известно, как принц Гарри отреагировал на то, что его не пригласили на юбилей отца

14 ноября 2023 года британский король Чарльз ІІІ отметит 75-летие, однако младшего сына монарха с его женой в списке приглашенных нет.

По словам королевского эксперта, принца Гарри просто "не волнует" то, что его не пригласили на празднование дня рождения отца, короля Великобритании Чарльза ІІІ. Об этом пишет New York Post.

Сообщается, что герцог и герцогиня Сассекские не попали в список гостей на встречу по случаю 75-летия Его Величества в Кларенс-хаусе 14 ноября 2023 года. Впрочем, младший сын британского монарха не сильно волнуется из-за этого, считает эксперт Ричард Фицвильямс.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Король Чарльз III и принц Гарри Фото: Getty Images

"Я действительно не думаю, что Гарри волнует то, что его не пригласили на 75-летие его отца. Разлом глубокий", — отметил Фицвильямс.

Вместе с этим, Гарри и Меган все еще хотят извинений от королевской семьи.

Эксперт добавил, что для примирения герцога Сассекского и королевской семьи понадобятся годы, намекая, что они больше не доверяют принцу Гарри с женой и их намерениям.

"Кто бы доверял Гарри и Меган, особенно после того, как они обнародовали новости о том, что ничего не слышали о приглашении на празднование 75-летия короля Чарльза, за несколько часов до первой речи короля, который открывал парламент как монарх", — рассказывает Фицвильямс.

Принц Гарри на коронации отца 6 мая 2023 года Фото: Getty Images

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл встретились с ветеранами, военнослужащими и их близкими.

Также Фокус писал о пике ссоры Сассекских с королевской семьей Великобритании.