Пуховик, бомбер и дубленка: самая модная зимняя одежда зимы 2023
Эти модные наряды точно стоит добавить в свой гардероб, если вы этого еще не сделали.
У зимней одежды две разные задачи: первая — согреть нас в холодную и дождливую зимнюю погоду, а вторая — завершить и увенчать образ, который мы выбираем для определенного дня. И если мы уделяем время выбору наряда, мы, несомненно, должны выделить особое место и для выбора зимней куртки, которая будет сопровождать нас в течение всего сезона. О самых популярных куртках сезона пишет Vogue
Фактически, одна из тенденций, которую мы заметили при анализе образов модниц, особенно в период Недель моды, — это частое сочетание зимней верхней одежды со свитерами и топами.
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Часто зимняя одежда выполняет роль пиджака, или блейзера, но для более прохладной погоды.
Длинный, или короткий пуховик
Пуховик — это куртка из детства, мягкая и удобная и, прежде всего, это идеальный выбор, когда суровые зимние температуры начинают давать о себе знать.
Выбор: от классической длинной стеганой модели темных цветов, таких как черный или синий, до более современных моделей, таких как укороченный пуховик нейтральных оттенков.
Длинное клетчатое пальто
Пальто в клетку также подходит для самых элегантных или официальных случаев. Что касается комбинаций, вы можете использовать клетчатое пальто, чтобы разбить однотонный образ, например, полностью черный.
Также можно поддержать цветом клетчатого пальто какой-то из предметов одежды.
Дубленка
Дубленка – куртка с винтажным характером, способная придать изюминку даже самому простому образу.
Она отлично сочетается с уютными брюками, например, клеш, и вязаными свитерами. Отлично дубленка смотрится с трикотажными платьями, джинсами и всем, чем вы пожелаете.
Бомбер: от укороченного до оверсайз
Бомбер – это куртка, созданная для пилотов ВВС США во время Второй мировой войны. Но со временем она стала популярна и среди гражданских. И теперь зимние бомберы с утеплителем уже появились в гардеробах таких икон стиля, как, например, Эльза Хоск.
Есть бомберы оверсайз – более уютные и свободные, под которые можно надеть свитер. Есть бомберы более классического покроя, которые сочетаются с тонкими трикотажными джемперами. Бомберы могут быть как из непромокаемой ткани, так и из искусственной кожи.
Длинное плюшевое пальто
Большое и очень длинное пальто "Тедди", которое так назвали в честь плюшевых мишек Тедди, это приятная альтернатива шубам из натурального меха.
Выходить в такой шубе на улицу, все равно, что покидать дом в теплом уютном одеяле. Популярны Teddy Coat как классических цветов: черного и коричневого, так и таких экстравагантных оттенков, как розовый, лавандовый, зеленый и голубой.
Кожаное пальто
Несмотря на то, что длинное кожаное пальто не имеет подкладки, оно остается одной из лучших альтернатив (наряду с водонепроницаемым тренчем ) для самых дождливых дней, поскольку оно водоотталкивающее.
Оно не слишком подходит для холодной погоды, но его можно сочетать с теплым свитером.
Шуба из объемного меха
Если пальто Тедди – это плюшевый мягкий наряд, который и правда, будто пошит из игрушечного медведя, то шуба из объемного меха, имитирующего настоящий. Особенно популярны шубы, сшитые из материала, похожего на мех ламы.
Ранее Фокус рассказывал, как выбрать идеальное пальто. Правильно выбранное пальто сможет оставаться модным много сезонов, не теряя своей актуальности.