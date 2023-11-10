Пуховик, бомбер и дубленка: самая модная зимняя одежда зимы 2023

Эти модные наряды точно стоит добавить в свой гардероб, если вы этого еще не сделали.

У зимней одежды две разные задачи: первая — согреть нас в холодную и дождливую зимнюю погоду, а вторая — завершить и увенчать образ, который мы выбираем для определенного дня. И если мы уделяем время выбору наряда, мы, несомненно, должны выделить особое место и для выбора зимней куртки, которая будет сопровождать нас в течение всего сезона. О самых популярных куртках сезона пишет Vogue

Фактически, одна из тенденций, которую мы заметили при анализе образов модниц, особенно в период Недель моды, — это частое сочетание зимней верхней одежды со свитерами и топами.

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Часто зимняя одежда выполняет роль пиджака, или блейзера, но для более прохладной погоды.

Длинный, или короткий пуховик

Пуховик — это куртка из детства, мягкая и удобная и, прежде всего, это идеальный выбор, когда суровые зимние температуры начинают давать о себе знать.

Короткий пуховик Фото: Getty Images

Выбор: от классической длинной стеганой модели темных цветов, таких как черный или синий, до более современных моделей, таких как укороченный пуховик нейтральных оттенков.

Длинное клетчатое пальто

Пальто в клетку также подходит для самых элегантных или официальных случаев. Что касается комбинаций, вы можете использовать клетчатое пальто, чтобы разбить однотонный образ, например, полностью черный.

Длинное клетчатое пальто Фото: Asos

Также можно поддержать цветом клетчатого пальто какой-то из предметов одежды.

Дубленка

Дубленка – куртка с винтажным характером, способная придать изюминку даже самому простому образу.

Дубленка Фото: Getty Images

Она отлично сочетается с уютными брюками, например, клеш, и вязаными свитерами. Отлично дубленка смотрится с трикотажными платьями, джинсами и всем, чем вы пожелаете.

Бомбер: от укороченного до оверсайз

Бомбер – это куртка, созданная для пилотов ВВС США во время Второй мировой войны. Но со временем она стала популярна и среди гражданских. И теперь зимние бомберы с утеплителем уже появились в гардеробах таких икон стиля, как, например, Эльза Хоск.

Бомбер Фото: Asos Бомбер Фото: H&M

Есть бомберы оверсайз – более уютные и свободные, под которые можно надеть свитер. Есть бомберы более классического покроя, которые сочетаются с тонкими трикотажными джемперами. Бомберы могут быть как из непромокаемой ткани, так и из искусственной кожи.

Длинное плюшевое пальто

Большое и очень длинное пальто "Тедди", которое так назвали в честь плюшевых мишек Тедди, это приятная альтернатива шубам из натурального меха.

Длинное плюшевое пальто

Выходить в такой шубе на улицу, все равно, что покидать дом в теплом уютном одеяле. Популярны Teddy Coat как классических цветов: черного и коричневого, так и таких экстравагантных оттенков, как розовый, лавандовый, зеленый и голубой.

Кожаное пальто

Несмотря на то, что длинное кожаное пальто не имеет подкладки, оно остается одной из лучших альтернатив (наряду с водонепроницаемым тренчем ) для самых дождливых дней, поскольку оно водоотталкивающее.

Кожаное пальто Фото: MaxMara

Оно не слишком подходит для холодной погоды, но его можно сочетать с теплым свитером.

Шуба из объемного меха

Если пальто Тедди – это плюшевый мягкий наряд, который и правда, будто пошит из игрушечного медведя, то шуба из объемного меха, имитирующего настоящий. Особенно популярны шубы, сшитые из материала, похожего на мех ламы.

Объемная меховая шуба Фото: Asos

Ранее Фокус рассказывал, как выбрать идеальное пальто. Правильно выбранное пальто сможет оставаться модным много сезонов, не теряя своей актуальности.