Известная украинская актриса рассказала, будет ли ее возлюбленный-россиянин менять гражданство
Екатерина Кузнецова сама долгое время жила и работала в РФ, однако впоследствии оборвала связи со страной-агрессором.
36-летняя украинская актриса Екатерина Кузнецова призналась, планирует ли ее возлюбленный-россиянин менять гражданство. Деталями личной жизни звезда экрана поделилась в новом интервью Алине Доротюк.
Как известно, бойфренд дочери украинского футболиста Олега Кузнецова сейчас проживает на острове Тенерифе в Испании. Ди-джей Максим выехал из РФ, однако имеет российское гражданство.
"Он думает об этом. Планирует это сделать. Сейчас занимается документами по испанской резиденции. Ему, конечно, стыдно и он переживает. Всем сердцем поддерживает Украину", — рассказала Кузнецова.
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Актриса долгое время жила и работала в РФ, в частности, снималась в сериале "Кухня". Впрочем, после начала большой войны Екатерина активно поддерживает Украину и разорвала связи со страной-агрессором. Сейчас она снимается в украинских продуктах.
С Максимом Аплиным она встречается с 2017 года.
"Уже 6 лет мы шагаем рука об руку по свету, путешествуем, любим и поддерживаем друг друга. Ты мой лучший друг и партнер;) моя любовь", — поздравлял ди-джей свою избранницу весной 2023 года.
Напомним, Ольга Сумская рассказывала, почему ее дочь Антонина молчит о войне в Украине.
Также Фокус писал о рефлексии Тараса Цимбалюка относительно его съемок в клипе российской группы "Ленинград".