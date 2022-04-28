Ольга Сумская объяснила, почему ее дочь в России молчит о войне в Украине

Старшая дочь знаменитости давно живет в РФ.

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Украинская актриса Ольга Сумская объяснила, почему ее дочь Антонина Паперная, проживающая в России, молчит о войне в Украине. Об этом пишет УНИАН.

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По словам знаменитости, Тоня очень беспокоится и много плакала, ведь не могла приехать на похороны своей бабушки. Ведь в конце февраля 2022 года у украинской актрисы умерла мама.

[ + – ] Ольга Сумская и Антонина Паперная

"Там другое информационное поле, оно страшное… Мне пишут коллеги, пусть бросает все, пусть едет. Ну черт знает что. Только выехать с двумя маленькими детьми, поверьте, это очень сложно, практически невозможно. Она в декрете. Оставить свой дом – ну как это… если бы была такая возможность, она бы это сделала. Пока такой возможности нет", — призналась 55-летняя актриса.

[ + – ] Антонина Паперная ведет свой влог на YouTube

Отметим, что у Ольги Сумской есть две дочери — от первого мужа Евгения Паперного и нынешнего мужа Виталия Борисюка. Антонина живет и работает в Москве. Девушка встречается с российским актером Владимиром Ягличем. У них подрастают двое детей – дочь Ева и сын Даниил. На данный момент актерская пара, как известно, еще не заключила официальный брак.

Напомним, какие украинские звезды живут и работают в России, однако умалчивают правду о войне в Украине.

Также журналисты Фокуса ранее брали большое интервью у Ольги Сумской. Актриса рассказала о своем месте силы, съемках и детстве.