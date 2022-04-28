Ольга Сумська пояснила, чому її донька в Росії мовчить щодо війни в Україні

Старша донька знаменитості давно мешкає в РФ.

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Українська акторка Ольга Сумська пояснила, чому її донька Антоніна Паперна, яка проживає в Росії, мовчить щодо війни в Україні. Про це пише УНІАН.

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За словами знаменитості, Тоня дуже переймається і багато плакала, адже не могла приїхати на похорон своєї бабусі. Адже наприкінці лютого 2022 в української акторки померла мама.

[ + – ] Ольга Сумська та Антоніна Паперна

"Там інше інформаційне поле, воно страшне… Мені пишуть колеги, нехай кидає все, нехай їде. Ну чорт знає що. Тільки виїхати з двома маленькими дітьми, повірте, це дуже складно, практично неможливо. Вона в декреті. Залишити свій будинок – ну як це… якби була така можливість, вона б це зробила. Поки такої можливості немає", — зізналася 55-річна акторка.

[ + – ] Антоніна Паперна веде свій влог на YouTube

Зазначимо, що в Ольги Сумської є двоє доньок — від першого чоловіка Євгена Паперного та теперішнього чоловіка Віталія Борисюка. Антоніна мешкає та працює в Москві. Дівчина зустрічається з російським актором Володимиром Ягличем. У них підростають двоє дітей — донька Єва та син Даниїл. Наразі акторська пара, як відомо, ще не уклала офіційний шлюб.

Нагадаємо, які українські зірки мешкають та працюють у Росії, проте замовчують правду щодо війни в Україні.

Також журналісти Фокуса раніше брали велике інтерв'ю в Ольги Сумської. Акторка розповіла про своє місце сили, зйомки та дитинство.