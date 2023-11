Как сжечь 500 калорий за час. 7 лучших тренировок, которые помогут похудеть

Желая похудеть и подтянуть свое тело, выбирайте максимально эффективные виды упражнений, которые позволят сжигать больше всего калорий и легко расставаться с лишними килограммами.

Как вы думаете, легко ли сжечь 500 калорий? Наесть вполне, а вот расстаться с ними — сложно. Сжигание 500 калорий требует больше усилий, чем вы думаете, говорит сертифицированный личный тренер Тайлер Рид. При этом это, безусловно, возможно, если у вас под рукой есть правильные методы тренировок. Эксперты рассказали о самых лучших способах сжечь 500 калорий, которые можно легко внедрить в свои занятия фитнесом. Об этом пишет Eat This, Not That.

Учтите, что фактическое количество сожженных калорий будет зависеть от определенных факторов: от вашего возраста, веса, уровня физической подготовки и мышечной массы. Кроме того, всегда полезно проконсультироваться с тренером или семейным врачом, прежде чем начинать любую новую тренировку. Это поможет вам избежать травм и обеспечить максимальную безопасность тренировок. Итак, какие же тренировки принесут вам максимальный результат?

Бег

Если вы хотите сжечь 500 калорий, зашнуруйте кроссовки и отправляйтесь на пробежку — отличное начало. "Бег с постоянной скоростью 6 миль в час (10 минут на 1,5 км) может сжечь примерно 500 калорий примерно за 45 минут для человека весом около 70 кг", — объясняет Рид. "Бег эффективен, потому что он задействует несколько групп мышц и значительно увеличивает частоту сердечных сокращений".

Если вы готовы к более сложным задачам, подумайте о том, чтобы бегать быстрее или практиковать спринтерские интервалы.

Тренировка высокой интенсивности (HIIT)

Если вы знаете что-нибудь о высокоинтенсивных интервальных тренировках, вы, вероятно, знаете, что это отличный сжигатель калорий. HIIT переключается между короткими периодами интенсивных упражнений и периодами отдыха, что помогает более эффективно сжигать калории. "Это также обеспечит ускорение метаболизма, что поможет вам дополнительно сжигать калории в течение дня", — добавляет Рид.

Плавание

Этот активный вид спорта может помочь ускорить сжигание калорий. Кроме того, это тренировка с низким уровнем воздействия, которая заставляет все ваше тело двигаться, что делает ее действительно полноценным дополнением к любой фитнес-программе. "Плавание вольным стилем средней интенсивности помогает сжечь до 500 калорий за час для человека весом около 70 кг", — говорит Рид.

Езда на велосипеде

Наряду с плаванием, езда на велосипеде — еще одно аэробное упражнение, которое можно использовать в качестве эффективного сжигателя калорий. По словам Рида, независимо от того, выберете ли вы велотренажер или отправитесь по любимому дорожному маршруту, езда на умеренной скорости — от 22 до 25 км час — принесет вам результаты. "Это эффективное упражнение с низкой нагрузкой для сжигания калорий и укрепления нижней части тела", — говорит он. Вы также можете увеличивать продолжительность своих поездок, сжигая тем самым еще больше калорий.

Скакалка

Прыжки со скакалкой не только для детей! Это ностальгическое упражнение поможет вам достичь цели по сжиганию 500 калорий. "Это эффективная и высокоинтенсивная тренировка, которая улучшает координацию и выносливость сердечно-сосудистой системы", — говорит Рид.

Круговые тренировки

Круговая тренировка предполагает выполнение серии кардио- и силовых упражнений друг за другом с минимальными перерывами на отдых. Рид говорит, что во время круговой тренировки вы сможете сжечь 500 и даже больше калорий, однако это во многом зависит от выбранных упражнений и интенсивности, с которой вы их выполняете. "Этот метод эффективен, потому что он поддерживает частоту сердечных сокращений, одновременно задействуя различные группы мышц", — говорит он.

Высокоэффективная аэробика

И последнее, но не менее важное: подумайте о высокоэффективной аэробике, позволяющей также сжигать до 500 калорий. "Присоединяйтесь к занятиям высокоэффективной аэробикой или смотрите онлайн-видео тренировок", — говорит Дайсан Брюстер. "Эти энергичные танцевальные тренировки позволят сжечь большое количество калорий, при этом весело проводя время".

