Пять уникальных платьев принцессы Дианы купил музей, прочитав о них статью в СМИ

Роскошные наряды, созданные для принцессы Дианы Жаком Азагури должны были быть проданы на аукционе, но американский музей выкупил их оптом.

Американский музей купил коллекцию платьев принцессы Дианы у модельера Жака Азагури примерно за 100 000 фунтов стерлингов, прочитав о них в Daily Mail. До этого платья дизайнер планировал выставить на аукцион.

Когда кутюрье Жак Азагури решил продать на аукционе свою коллекцию памятных вещей принцессы Дианы, в том числе копии некоторых из ее самых знаковых платьев, он ожидал, что его решение вызовет такой ажиотаж.

Фото принцессы Дианы, подаренное Жаку Фото: Facebook Jacques Azagury London

Он дал интервью о своем сотрудничестве с принцессой, сообщив, что на память об этом он сохранит фото, подписанное Дианой. А платья он решил выставить на аукцион.

Но всего через 24 часа после того, как Daily Mail сообщила, что дизайнер собирается продать платья вместе с рождественскими открытками и письмами принцессы, выкройками платьев, которые хранились в хранилище 26 лет, ему предложили все это продать оптом.

Коллекционер Рене Плант, которая управляет 3D-интерактивным онлайн-музеем нарядов Дианы, заплатила 100 000 фунтов стерлингов за всю коллекцию после того, как прочитала об аукционе на аукционе Lay's Auctioneers в Пензансе, Корнуолл, который был упомянут во вторник.

Сейчас платья отправляются в Лос-Анджелес, где они будут сохранены и выставлены в Музее принцессы Дианы.

Жак Азагури с "Знаменитой пятеркой" платьев Дианы Фото: Facebook Jacques Azagury London

"Я увидела эту историю на dailymail.com и… затем обратилась напрямую к Жаку, потому что работала с ним раньше, и была очень рада, когда он принял мою заявку", — призналась Рене.

У нее более 80 предметов одежды, которые как-то связаны с принцессой Дианой, и сейчас Рене работает над выставкой всей коллекции.

Прошло почти 40 лет с тех пор, как Жак Азагури встретил принцессу. Он создал для нее немало шикарных нарядов, но последние пять платьев, которые он создал для принцессы, он назвал "Знаменитой пятеркой". Они были сделаны после ее расставания с принцем Чарльзом, когда она позволила себе большую смелость в выборе нарядов.

Оригиналы платьев, как считается, сейчас принадлежат принцам Уильяму и Гарри. Но Азагури всегда создавал "двойника" каждого платья, которое он шил для принцессы, тех же размеров и в то же время, что и оригинал, и складывал его в архив. Теперь, после выхода на пенсию и закрытия одноименного магазина в Найтсбридже, он решил их продать.

Напомним, свитер принцессы Дианы с черной овечкой, сделанный британским брендом Warm & Wonderful, был продан в сентябре почти за 1 миллион фунтов стерлингов.