Знаменитый свитер принцессы Дианы с черной овцой продали за рекордные 1,1 миллиона долларов

Свитер Дианы долгие годы был утерян, а появившись на торгах, превзошел в цене свитер Курта Кобейна, который когда-то продали за 330 тысяч долларов.

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Знаменитый свитер принцессы Дианы с черной овечкой среди стада белых был продан на аукционе за рекордные 1,1 миллиона долларов. Знаменитый предмет одежды, который носила покойная принцесса Уэльская в 1980-х, вызвал ажиотаж на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Об этом пишет People.

В четверг этот предмет одежды был продан за 1,1 миллиона долларов на последнем аукционе Fashion Icons Sotheby’s во время Недели моды в Нью-Йорке, что стало самой высокой ценой, уплаченной на аукционе за предмет, который носила покойная принцесса Уэльская.

Всего за 15 минут торгов свитер был продан на общую сумму $1,143 миллиона. Первоначально предполагалось, что цена за свитер не превысит 100 тысяч долларов.

Этот предмет одежды побил рекорд, установленный вечерним платьем Дианы цвета баклажана, созданным Виктором Эдельштейном, которое вошло в историю моды, когда в январе оно было продано за 604 800 долларов. Платье, которое было создано для Дианы в 1989 году и также продано на аукционе Sotheby's, было продано в пять раз дороже предварительной оценки.

Sotheby's объявил, что культовый свитер будет выставлен на аукцион в июне. Диана, как известно, носила его с синими джинсами, когда в 19 лет смотрела, как тогдашний принц Чарльз играл в поло в июне 1981 года, всего за месяц до их королевской свадьбы в соборе Святого Павла в Лондоне.

Принцесса Диана и принц Чарльз

"Это очевидная метафора того, что мы не совсем вписываемся. Но также и то, что выделяться и отличаться от других — это нормально", — сказала Синтия Хоултон, глобальный руководитель отдела моды и аксессуаров Sotheby's, о свитере с чернойовечкой перед аукционом .

Свитер был обнаружен на складе более 40 лет спустя одним из дизайнеров британского трикотажного бренда Warm & Wonderful, который и создал этот культовый предмет одежды.

Принцесса Диана в своем свитере с черной овечкой Фото: Getty Images

Вскоре после того, как Диана впервые надела этот свитер, дизайнеры Салли Мьюир и Джоанна Осборн получили письмо из Букингемского дворца, в котором говорилось, что Диана повредила рукав. Из дворца спрашивали, можно ли заменить, или отремонтировать свитер. Дизайнеры в итоге заменили изделие, а о поврежденном оригинале забыли на десятилетия, пока Осборн не обнаружил его на складе в начале этого года.

"В феврале я была на чердаке в поисках выкройки и случайно заметила в углу старую коробку из-под вина — а там лежал красный свитер с черной овечкой, завернутый в хлопковое покрывало. Он хорошо сохранился, и у меня было что-то вроде Дня сурка, и я подумала: "А может быть, это тот самый?". Я посмотрел на манжету, которая, очевидно, была пришита обратно, позвонила Сэл и сказала: "Кажется, я нашла настоящий джемпер Дианы!", — рассказала Джоанна Осборн в интервью.

Знаменитый свитер принцессы Дианы с черной овцой Фото: Sotheby's

Так черная овечка превзошла в цене пуловер Курта Кобейна, который ранее был продан за 334 000 долларов на аукционе и стал рекордсменом.

Дизайн, созданный Warm & Wonderful , изображал множество аккуратно выстроенных белых овец, скачущих по свитеру, и одну единственную черную овцу. Свитер стал мгновенной сенсацией, отчасти из-за того, что публика предположила, что Диана пыталась дать понять, что она тоже была паршивой овцой в королевской семье — хотя дизайнеры свитера Джоанна Осборн и Салли Мьюир не согласились бы с этим. Этот дизайн непреднамеренно стал одним из самых знаковых и подражаемых модных решений покойной принцессы на протяжении нескольких поколений, настолько, что в 2022 году Rowing Blazers в сотрудничестве с Warm & Wonderful выпустили его снова.

Дизайнеры дали короткое интервью, в котором рассказали, как создали свитер. Салли только купила вязальную машинку и начала сотрудничать с Джоанной. Они создали дизайн свитера случайно, просто потому что это показалось им забавным.

"Трикотаж изготавливают из шерсти, а шерсть получают от овец, поэтому овцы показались уместными. Нам очень нравился узор и мы были ограничены в размерах овечек. Так что узор должен был повторяться. Паршивая овца появилась, потому что это было смешно. Это было весело", — призналась Салли.

Они не знали, что принцессе Диане подарили именно этот свитер. Скорей всего его подарила принцессе мать одного из паже.

"Мы понятия не имели, что он вообще принадлежит ей, пока не увидели это на первой полосе воскресных газет. Все было по-другому, и невозможно было зайти в Твиттер и рассказать всем, поэтому мы просто подумали: "Боже, это здорово". Она в новостях, и вот на ней наш джемпер. Для начала потребовалось некоторое время, чтобы дать кому-нибудь понять, что это наше. Никто не знал, что это наше", — шутят дизайнеры. С Дианой они не общались, но их бренд быстро стал популярным. Так что они хотели бы сказать принцессе "спасибо" за ее выбор одежды.

Напомним, ранее Фокус писал об одежде, которая стала культовой, после того, как ее носила принцесса Диана.