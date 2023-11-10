Мать Бритни Спирс много лет продавала ее наряды фанатам

Сценические костюмы поп-звезды и ее наряды с красных дорожек, как оказалось, продаются через Интернет и в комиссионном магазине Луизианы.

Инсайдеры Бритни Спирс обвиняют ее мать Линн Спирс в том, что она годами продавала вещи своей знаменитой дочери с целью получения прибыли. Продажи велись через онлайн-площадки и через комиссионные магазины в ее родной Луизиане. Об этом пишет Daily Mail.

Инсайдеры сообщают, что мать Бритни Линн Спирс и ее лучшая подруга Татум якобы продают любимую одежду певицы с 2018 года.

В число предметов входят шляпа, которую она носила на церемонии вручения наград Billboard Awards в 2000 году, ее ботинки Butterfly с церемонии вручения наград Kid's Choice Awards 2003 года и топ, который она носила на TRL в 2002 году.

Сапоги Бритни, проданные ее матерью и ее подругой Фото: Скриншот

Певица в своих мемуарах "Женщина во мне" заявила, что ее семья выбросила эти вещи.

Мать Бритни Спирс, Линн, якобы зарабатывала на своей дочери во время их отчуждения — продавая одежду и аксессуары поп-звезды через Интернет и в местном комиссионном магазине в течение последних пяти лет, утверждают инсайдеры.

Бритни Спирс с матерью Фото: Getty Images

Бритни ранее утверждала, что ее семья видела в ней не более чем "денежный поток", после она написала об этом в своей книге мемуаров. И она, как считают инсайдеры, была бы "в ярости", узнав, что ее продаются личные вещи.

По их словам, 68-летняя Линн начала продавать одежду своей дочери в 2018 году в магазине Connie's Jewelry and Gifts в Кентвуде, штат Луизиана , который принадлежит семье подруги детства Бритни Кортни Брэбэма.

Инсайдер семьи Спирс заявил, что Линн "легко заработала тысячи долларов прибыли", добавив, что Бритни "понятия не имеет", что ее вещи активно продаются.

Это произошло после того, как Линн отрицала продажу детских кукол и дневников Бритни, настаивая на том, что она не будет такой "жестокой".

Вещи Бритни, которые как она думала, были выброшены Фото: Скриншот

"Когда Бритни возвращалась домой в начале своей карьеры, она разгружала свою одежду в доме своей мамы в Кентвуде. Сюда также входили вещи, которые она носила в турах, и ее личная одежда", — эксклюзивно рассказал журналистам инсайдер, отметив, что она была бы в ярости, если б узнала, что ее вещи продают. Певица была очень расстроена, говоря о том, что многие из ее вещей семья выбросила, например, туристическую куртку Femme Fatale, которую она носила на сцене в 2011 году.

А сейчас в магазине Connie's Jewelry and Gifts в Кентвуде, Луизиана, продается красная шляпа, в которой Бритни была на церемонии вручения наград Billboard Music Awards в Лас-Вегасе в 2000 году, где она получила три награды.

В магазине продаются куртка Джуди Розен, которую Бритни носила на TRL в 2002 году, а также меховые куртки, кожаные брюки, свитера и туфли. Не все вещи певица носила публично.

Ранее мать Бритни, Линн Спирс в ноябре 2021 года подала прошение с требованием, чтобы Бритни оплатила счет на сумму 660 000 долларов за ее адвокатов по опеке.

Но в апреле 2022 года собственный адвокат Бритни Мэтью Розенгарт выступил против этого ходатайства в суде, заявив, что "нет никаких юридических оснований, подтверждающих" утверждения Линн о том, что она должна иметь возможность взыскивать средства из имущества своей дочери.

Судебные документы показывают, что Розенгарт далее утверждал, что Бритни потратила около 1,7 миллиона долларов на свою мать за эти годы, утверждая, что Линн "по крайней мере десять лет проживала в большом доме, принадлежащем Бритни", которая, по его словам, также оплатила Линн Спирс коммунальные услуги, телефонные услуги, страховку, налоги на недвижимость, ландшафтный дизайн, работу бассейнов, борьбу с вредителями, ремонт и техническое обслуживание.

Юридические документы, полученные The Blast в октябре того же года, показали, что Линн отозвала свой иск на сумму 660 000 долларов.

Напомним, ранее мемуары Бритни Спирс "Женщина во мне", которые вышли 24 октября, за первую неделю продаж разошлись тиражом 1,1 миллиона экземпляров.

"Я вложила свое сердце и душу в свои мемуары и я благодарна моим поклонникам и читателям по всему миру за их непоколебимую поддержку", — отметила Бритни Спирс.