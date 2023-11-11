Принц Гарри и Меган Маркл "разозлены" из-за роста популярности Кейт и Уильяма

Принц и принцесса Уэльские укрепляют свой бренд в США, увеличивая количество фанатов королевской семьи за океаном.

Принц Гарри и Меган Маркл "разозлены" из-за роста популярности Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Об этом пишет The Sun.

Королевский эксперт утверждает, что герцоги Сассекские "злые" из-за роста популярности Уэльских в США.

Сара Хьюсон, королевский редактор Talk TV, сказала, что младший сын британского короля и его жена рискуют остаться "изолированными", если принц Уильям и Кейт Миддлтон будут продолжать расширять свой бренд за пределами королевства.

Эксперт считает, что у принца Уильяма, прямого наследника британского престола, теперь есть "целая армия фанаток" после громких откровений принца Гарри в мемуарах "Запасной", а Кейт Миддлтон "выглядит как королева в ожидании".

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Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

"Для Кейт и Уильяма все могло пойти совсем другим путем, и я думаю, что они были очень обеспокоены тем, как американская общественность может отреагировать на эти разоблачения", — сказала Сара.

"Но из опроса видно, что они на стороне Кейт и Уильяма", — добавила она.

Эксперт продолжила: "Когда Уильям был в Америке, он был на вершине опросов, даже победив таких местных лидеров, как Джо Байден и Дональд Трамп".

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

"Я думаю, что Гарри и Меган будут испытывать разочарование, увидев, как все это происходит. Я думаю, что они будут чувствовать себя изолированными, и я думаю, что они будут злыми", — считает Хьюсон.

Напомним, вражда Сассекских с королевской семьей достигла своего рекордного уровня.

Также Фокус писал об отношении принца Гарри к тому, что его не пригласили на юбилей отца.