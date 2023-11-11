Тренды зимы: самые модные женские пуховики на сезон 2023-24

Поговорим о самой актуальной верхней одежде зимнего времени года -пуховиках.

Чем холоднее становится на улице, там больше хочется завернуться в уютный кокон и не выходить к весне. Сделать это можно с помощью стильного пуховика или куртки. Я собрала для вас самые лучшие идеи для холодного времени года.

Пуховик-одеяло

Он как щит между вами и холодными зимними ветрами и снегом. Защитный кокон от шеи до икр может быть как нейтрального цвета, так и яркого. Чтобы нравиться себе в зимней куртке, обратите внимание на ее геометрию: большие стеганные квадраты визуально расширяют тело, капюшон придает объем в плечах, диагональные и вертикальные линии извлекают силуэт.

Ультракоротко

Укороченные куртки в талии в тренде не первый год. Они хорошо сочетаются с актуальными платьями-свитерами и брюками с высокой посадкой.

Пуховик-заявление

Тренд для тех, кто любит общаться с миром через свой стиль. Вариантов много: вы можете быть зимним цветком, выбрать красный лакированный пуховик, чтобы быть в центре внимания, провокационная надпись или наивный рисунок. Это заявление не останется незамеченным.

Лыжная куртка

Тенденция носить туристическую и спортивную одежду в городе как никогда уместна зимой. Приталенные куртки с поясом подойдут любительницам элегантных фасонов для зимнего периода.

Пушистость повышается

Уютный тренд сезона – куртки с добавлением мягкой ткани с наружной стороны. Сочетание нашей любимой тенденции на шубках с комфортом куртки.

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