Кэти Перри и Орландо Блум держались за руки на свидании (фото)

Звездная пара официально еще не жената, однако находится в отношениях с 2016 года и воспитывает общую дочь Дейзи Дав Блум.

39-летняя американская певица Кэти Перри и 46-летний актер Орландо Блум отправились на свидание. Об этом пишет Daily Mail.

Звездную пару заметили в Нью-Йорке в пятницу, 10 ноября 2023 года.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Знаменитости вышли на романтический ужин на Манхэттене, держась за руки. Звезда сцены была в черных брюках и плюшевом синем пальто, которое отличалось роскошной отделкой из искусственного меха.

Кэти Перри и Орландо Блум Фото: Getty Images

Волосы Перри собрала в аккуратную прическу и добавила к осеннему образу черную сумочку, несколько украшений и темные туфли.

Тем временем британский актер носил солнцезащитные очки в оранжевой оправе, зеленую куртку поверх рубашки в тон и темно-серые джинсы.

Кэти Перри и Орландо Блум Фото: Getty Images

Блум и Перри вместе с 2016 года. В 2020 певица родила дочь Дейзи Дав Блум. Ребенок стал первым для Кэти Перри, а у Орландо Блума уже был сын Флинн от союза с австралийской супермоделью Мирандой Керр, 40.

Напомним, Кэти Перри и Орландо Блум сходили на свидание в Лас-Вегасе.

Также Фокус писал об отдыхе Кэти Перри и Орландо Блума с их дочерью в Сен-Тропе летом 2023 года.