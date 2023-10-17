Кэти Перри и Орландо Блум отправились на свидание в Лас-Вегасе (фото)
Звездная пара помолвлена с 2019 года и воспитывает общую дочь Дэйзи Дав Блум.
38-летняя американская певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум, 46, сходили на свидание в Лас-Вегасе. Об этом пишет Daily Mail.
Молодая мама продемонстрировала фигуру в платье с леопардовым принтом и тонкими бретельками.Важно
Тем временем Блум был в бомбере, накинутом на светло-коричневую кофту и белую футболку.
Кэти, у которой с Орландо есть трехлетняя дочь Дэйзи Дав Блум, уложила свои длинные черные волосы в прическу назад.
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Она дополнила образ в Лас-Вегасе висячими серьгами, которые переходили от маленьких к большим камням. Артистка носила свои вещи в маленькой, но яркой блестящей фиолетовой сумочке.
Это было согласовано с ее двухцветными туфлями на шпильке, которые также были мерцающими и имели розовые и оранжевые оттенки.
Перри и Блум трогательно продемонстрировали свою любовь и заботу друг о друге, держась за руки. Певица также в один момент положила руку на плечо возлюбленного.
Напомним, Кэти Перри и Орландо Блум сходили на вечеринку Джеффа Безоса.
Также Фокус писал о скандале с бывшим мужем Кэти Перри Расселлом Брендом.