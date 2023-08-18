Кэти Перри и Орландо Блум присоединились к вечеринке Джеффа Безоса (фото)

Компания наслаждалась обедом и болтала на свежем воздухе за бокалом вина.

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38-летняя американская певица Кэти Перри и актер Орландо Блум присоединились к вечеринке миллиардера Джеффа Безоса и его невесты Лорен Санчес. Их сфотографировали во время обеда в таверне Kod Marka на острове Шипан, Хорватия. Об этом пишет Daily Mail.

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59-летний американский предприниматель и миллиардер Безос и его возлюбленная, 53-летняя журналистка Санчес в настоящее время путешествуют по Средиземному морю на своей суперяхте стоимостью 500 миллионов долларов, и, похоже, пара стала их последними гостями.

Кэти Перри была в красивом белом мини-платье Chanel, связанном крючком, стоимостью 7300 долларов. Свой наряд она дополнила соломенной шляпой, розовыми солнцезащитными очками и сумкой Hermes. Певица оставила волосы распущенными и завершила образ золотыми украшениями Anita Ko.

Орландо выбрал светлый монохромный образ, надев футболку и беживые шорты. Свой аутфит звезда "Пиратов Карибского моря" дополнил кепкой солнцезащитными очками.

Компания наслаждалась обедом и болтала на свежем воздухе. После еды все они были замечены прогуливающимися вдоль причала, чтобы сесть на лодку Джеффа и отправиться обратно на его роскошное судно.

Напомним, Безос и Санчес не выходили на берег с яхты с момента их майской помолвки. Самый богатый будущий жених в мире сделал предложение своей возлюбленной во Франции кольцом с огромным бриллиантом, стоимость которого оценивается в колоссальные 2,5 миллиона долларов.

Также Фокус писал, что Кэти Перри и Орландо Блум отдыхали с дочкой в Сен-Тропе.