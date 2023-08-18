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Стиль життя

Кеті Перрі та Орландо Блум приєдналися до вечірки Джеффа Безоса (фото)

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Фото: katyperry/instagram | Кеті Перрі та Орландо Блум вирушили на вечірку на яхті

Компанія насолоджувалася обідом і балакала на свіжому повітрі за келихом вина.

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38-річна американська співачка Кеті Перрі та актор Орландо Блум приєдналися до вечірки мільярдера Джефа Безоса та його нареченої Лорен Санчес. Їх сфотографували під час обіду у таверні Kod Marka на острові Шипан, Хорватія. Про це пише Daily Mail.

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59-річний американський підприємець і мільярдер Безос та його кохана, 53-річна журналістка Санчес нині подорожують Середземним морем на своїй суперяхті вартістю 500 мільйонів доларів, і, схоже, пара стала їх останніми гостями.

Кеті Перрі була в красивій білій мінісукні Chanel, пов'язаній гачком, вартістю 7300 доларів. Своє вбрання вона доповнила солом'яним капелюхом, рожевими сонцезахисними окулярами та сумкою Hermes. Співачка залишила волосся розпущеним і завершила образ золотими прикрасами Anita Ko.

Орландо вибрав світлий монохромний образ, одягнувши футболку та беживі шорти. Свій аутфіт зірка "Піратів Карибського моря" доповнила кепкою сонцезахисними окулярами.

Компанія насолоджувалася обідом і базікала на свіжому повітрі. Після їжі всі вони були помічені прогулянками вздовж причалу, щоб сісти на човен Джеффа і вирушити назад на його розкішне судно.

Нагадаємо, Безос і Санчес не виходили на берег з яхти з моменту їх травневих заручин. Найбагатший майбутній наречений у світі зробив пропозицію своєї коханої у Франції каблучкою з величезним діамантом, вартість якого оцінюється в колосальні 2,5 мільйони доларів.

Також Фокус писав, що Кеті Перрі та Орландо Блум відпочивали з донькою у Сен-Тропі.