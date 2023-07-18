Кеті Перрі та Орландо Блум відпочивають з донькою у Сен-Тропе (фото)

Дворічна Дейзі Дав Блум каталася з мамою на водному мотоциклі.

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38-річна американська співачка Кеті Перрі та актор Орландо Блум відпочивають з донькою у Сен-Тропе, Франція. Про це пише Page Six.

На фотографіях у мережі видно, як Перрі катається на водному мотоциклі з дворічною Дейзі Дав Блум.

Артистка була в суцільному купальнику з помаранчевою смужкою посередині, який вона прикрила чорним рятувальним жилетом, а донька подружжя одягла смугасту сорочку та рожевий рятувальний жилет.

Коли вони повернулися до яхти, Перрі передала доньку Блуму, перш ніж актор "Піратів Карибського моря" сів на інший транспортний засіб.

Актор та співачка, які заручилися у 2019 році, цього літа проводять багато часу в Європі. Спочатку Блум відвідав Каннський кінофестиваль, згодом пара була помічена на трибунах знаменитого тенісного турніру Вімблдон у Лондоні.

Кеті Перрі та Орландо Блум Фото: Getty Images

Кеті Перрі та Орландо Блум офіційно ще не одружені. Від першого шлюбу з Мірандою Керр актор виховує сина Флінна.

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Нагадаємо, Кеті Перрі вирушила на побачення з Орландо Блумом у стильній чорній сукні.

Також Фокус писав про появу Кеті Перрі та Орландо Блума на Вімблдоні у Лондоні.