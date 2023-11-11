Был на "нуле": звезда "Дизель Шоу" рассказал, приходилось ли на фронте убивать россиян

По словам Олега Иваницы, когда российские войска приближались к позициям Сил обороны, необходимо было открывать огонь, чтобы обезопасить себя. Также он отметил, что зарплату всегда платили вовремя, но без помощи неравнодушных граждан ее бы не хватало.

Бывший участник "Дизель Шоу" Олег Иваница, который с первых дней полномасштабного вторжения находится на фронте, поделился некоторыми подробностями своей службы. Об этом актер рассказал в интервью ТСН, которое было опубликовано 11 ноября.

В первую очередь он затронул тему зарплаты военных. Когда они с побратимами находились на "нуле", то ежемесячно получали по 100 тысяч гривен, однако все эти средства моментально уходили на вещи, которые необходимы на фронте. Это несмотря на то, что их снабжают едой и теплой одеждой.

"Все, что говорят, это правда. На "нуле" платили 100 тысяч, четко платили. Достаточно большая часть денег тратится там: на топливо, на ремонт авто. Если бы мне не помогали друзья с ремонтом машин, то мне бы не хватило. Отложить удалось", — заявил Олег Иваница.

Когда прошлым летом его подразделение вывели из Киева и оказалось, что это была зона боевых действий, то платили им меньше. После разбирательства дополнительные средства все же были выплачены и на эти деньги актер купил немного долларов.

Отдельно был поднят вопрос того, приходилось ли убивать противника на передовой. Олег Иваница отметил, что на войне противника перестаешь считать за людей, поэтому каждый раз, когда вражеские войска пытались приблизиться к их позициям, он с побратимами открывал огонь.

"Было такое, что какими-то группками подходили ночью. Побратим смотрит в тепловизор, а ты туда наваливаешь. Смотришь в сторону их посадки, если там видишь движение, то туда наваливаешь. Первые разы, когда ты увидел, выпустил определенное количество пуль, а потом приходит понимание, что ты стреляешь по человеку. Потом ты понимаешь, что это не человек", — подытожил актер.

Напомним, 9 октября сообщалось, что Виталий Козловский опубликовал видео с побратимами на передовой. По словам артиста, дождь на фронте имеет свои преимущества, ведь враг в непогоду не запускает свои беспилотники.