Новый креативный директор Moschino умер через 9 дней после начала работы (фото)

Предварительной причиной смерти 46-летнего дизайнера Давиде Ренне называют сердечный приступ. В феврале 2024 года новый креативный директор Moschino должен был продемонстрировать свою первую коллекцию.

Итальянский дизайнер Давиде Ренне, который только 1 ноября официально стал новым креативным директором Moschino, умер 10 ноября в возрасте 46 лет в Милане. О его смерти сообщил модный дом в своем аккаунте в Instagram.

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"Нет слов, чтобы описать ту боль, которую мы испытываем в это драматическое время. Давиде присоединился к нам всего несколько дней назад, когда внезапная болезнь слишком рано забрала его у нас. Мы до сих пор не можем поверить в то, что произошло. Вместе с Давиде мы работали над амбициозным проектом, в атмосфере энтузиазма и оптимизма в отношении будущего. Давиде, хотя и пробыл с нами совсем недолго, смог сразу завоевать любовь и уважение. Сегодня на нас лежит ответственность продолжать то, что только представляли себе его воображение и творческий потенциал. Мы выражаем самые глубокие соболезнования его семье и друзьям", — заявил Массимо Ферретти, председатель Aeffe SpA.

Предварительной причиной смерти Давиде назвали сердечный приступ.

Уроженец Тосканы должен был показать свою первую коллекцию в качестве нового креативного директора Moschino в феврале 2024 года во время Недели моды в Милане.

Ренне родился в Фоллонике, Тоскана, в июле 1977 года. Он закончил Флорентийский университет и школу моды Polimoda. Молодой дизайнер начал свою карьеру, работая с итальянским модельером и наставником Алессандро Делл'Аква, а затем в 2004 году перешел в Gucci. Там он проработал почти 20 лет под руководством различных креативных директоров. Ренне возглавлял отдел женской одежды в годы правления Алессандро Микеле.

Итальянский дизайнер был уважаемым членом модного сообщества, среди которого были такие люди как Алессандро Микеле, Марко де Винченцо из Etro, Харрис Рид, Джорджия Тордини из The Attico, бывший креативный директор Blumarine Никола Броньяно и новый креативный директор Уолтер Кьяппони (ранее работавший в Tod's), а также Кристиан Юул Нильсен. Большинство из них поздравили Давиде после его сообщения о своей новой работе.

О своей новой работе Давиде сообщил 16 октября 2023 года

Смерть талантливого дизайнера стала шоком для всех, кто его любил. Наставник Ренне Дель Аква написал в Instagram: "Прощай, Давиде! Ты всегда будешь в моем сердце".

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