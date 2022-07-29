Moschino открыл магазин в отреставрированном дворце XVIII века

Дворец Pertusati занимает площадь 13 тысяч квадратных метров, три тысячи из которых отведены под бутики.

Moschino открыл новый флагманский магазин в Милане, расположенный в комплексе Spiga 26. Этот проект возглавила ведущая мировая компания по недвижимости Hines, которая отреставрировала дворец Pertusati XVIII века, превратив его в новый модный торговый центр. Двухэтажных бутик спроектировал итальянский архитектор Андреа Тоньон и его студия. Об этом пишет WWD.

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"Мы хотели намекнуть на то, что бренд берет новое направление", — сказал генеральный директор Moschino Стефано Секки. По его словам авторы проекта решили смешать аскетичное видение Тоньона и поп-эстетику другого архитектора, который тоже занимался проектом, Джереми Скотта.

"Скотт старался сохранить историю бренда. Например, столы в магазине – новая интерпретация столов, некогда придуманных основателем дома Франко Москино. Сочетая графические линии и элементы барокко, безупречная концепция дизайна призвана сигнализировать о более сложном позиционировании бренда, который хотел показать новое направление, куда движется бренд", — сказал Стефано Секки.

Гендиректор добавил, что компания намерена сосредоточиться на более возвышенной одежде прет-а-порте, интерпретируемой в современном ключе.

"Поэтому мы хотели иметь магазин, который мог бы заявить об этом репозиционировании и более сложном содержании… Это репозиционирование, которое затрагивает все аспекты, коллекции, общение и так далее. Но, конечно, визуальная часть важна, так как она самая непосредственная" — отметил Секки.

Отреставрированный дворец Pertusati занимает площадь 13 тысяч квадратных метров. Три тысячи из них отведены под магазины. Торговые площади Spiga 26 расположены на 3-х уровнях. Площадь арендуют люксовые бутики.

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