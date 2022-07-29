Moschino відкрив магазин у відреставрованому палаці XVIII століття

Палац Pertusati займає площу 13 тисяч квадратних метрів, три тисячі з яких відведено під бутіки.

Moschino відкрив новий флагманський магазин у Мілані, розташований у комплексі Spiga 26. Цей проєкт очолила провідна світова компанія з нерухомості Hines, яка відреставрувала палац Pertusati XVIII століття, перетворивши його на новий модний торговий центр. Двоповерховий бутік спроєктував італійський архітектор Андреа Тоньон і його студія. Про це пише WWD.

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"Ми хотіли натякнути на те, що бренд бере новий напрямок", — сказав генеральний директор Moschino Стефано Секкі. За його словами, автори проєкту вирішили змішати аскетичне бачення Тоньона та поп-естетику іншого архітектора, який теж займався проєктом, Джеремі Скотта.

"Скотт намагався зберегти історію бренду. Наприклад, столи в магазині — нова інтерпретація столів, колись вигаданих засновником будинку Франка Москіно. Поєднуючи графічні лінії та елементи бароко, бездоганна концепція дизайну покликана сигналізувати про більш складне позиціонування бренду, який хотів показати новий напрям, куди рухається бренд", — сказав Стефано Секкі.

Гендиректор додав, що компанія має намір зосередитися на більш піднесеному одязі прет-а-порті, який інтерпретується в сучасному ключі.

"Тому ми хотіли мати магазин, який міг би заявити про це репозиціювання і складніший зміст… Це репозиціонування, яке торкається всіх аспектів, колекцій, спілкування тощо. Але, звісно, візуальна частина важлива, оскільки вона найбезпосередніша" — зазначив Секка.

Відреставрований палац Pertusati займає площу 13 тисяч квадратних метрів. Три тисячі з них відведено під магазини. Торгові площі Spiga 26 розташовані на 3 рівнях. Площу орендують люксові бутіки.

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