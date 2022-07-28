Протести проти Dior. Китайські студенти звинуватили бренд у культурній апропріації

Французький дім моди представив в осінній колекції-2022 спідницю, що нагадує традиційний китайський одяг.

Китайські студенти в Торонто й Парижі протестують проти бренду Dior. Модний дім звинувачують у культурній апропріації. Про це пише видання Global Times.

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Уся справа в традиційній китайській спідниці Мін mǎmiànqún ("спідниця із сотнею складок"). Справа в тому, що французький дім моди представив ідентичний, на думку протестувальників, виріб у своїй новій колекції осінь-2022, назвавши його унікальним винаходом.

Традиційна китайська спідниця зроблена зі щільної тканини з чіткими складками з боків і розрізом спереду. Виріб прикрашений яскравими візерунками та доходить довжиною до підлоги.

Французький модний дім представив схожу версію своєї спідниці. Єдина відмінність — у Dior виріб довжини міді, і він чорного кольору.

[ + – ] Спідниця Dior

Китайські студенти обурилися, що Dior не згадав про традиційний одяг їхньої країни та представив виріб як щось унікальне. Багато хто вважає, що апропріація продовжуватиметься, якщо бренд продовжить заявляти свої права на фасон. Тому протестувальники вимагали, щоб модний дім визнав, що взяв за основу традиційний китайський костюм і поінформував своїх шанувальників про походження дизайну спідниці.

Модний дім поки що утримався від будь-яких коментарів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що студенти Лондонської школи дизайну Central Saint Martins (CSM) створили капсульну колекцію для Dr. Martens. У такий спосіб культовий бренд взуття вирішив підтримати молоді таланти. Студенти надихалися літньою колекцією Dr. Martens All Access Summer.

Також Фокус розповідав про те, що Gucci Décor представив капсульну колекцію меблів, посуду та предметів інтер'єру з анімалістичними та квітковими принтами. Дизайнери зізналися, що на барвистий кампейн посеред пишного зеленого парку їх надихнула сама природа. У колекцію увійшли свічки з новими ароматами, шкатулки, пледи, ковдри та подушки з бавовни та шовку. Також Gucci Décor представив келихи з кришталю, чайнички, столові прилади й тарілки. Всі предмети декоровані лейблом GG і прикрашені оновленими принтами квітів, півмісяців із обличчями, метеликами й тотемними тваринами.