Студенти Лондонської школи дизайну створили капсулу для Dr. Martens

Дизайнери-початківці надихнулися літньою колекцією взуттєвого бренду.

Культовий бренд взуття Dr. Martens вирішив підтримати молоді талантийта запропонував студентам магістратури Лондонської школи дизайну Central Saint Martins (CSM) створити кілька образів за мотивами літньої колекції Dr. Martens All Access Summer.

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Учасниками програми стали п'ять студентів — Лорен Петчетт, Сюесонг Ян, Джад Джрейссаті, Джуд Інохоса та Франческа Лейк. Їх відібрав директор магістратури факультету моди Фабіо Пайрас разом із представниками Dr. Martens. Студенти отримали стипендію від британського взуттєвого бренду та створили унікальні моделі одягу, поєднуючи їх із сандалями та яскравими туфлями з нової літньої колекції бренду. Про це пише журнал Drapers.

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Креативний директор Martens Даррен МакКой зазначив, що основною цінністю компанії є креативність, тому в бренду склалася така ефективна співпраця з неймовірно талановитими студентами Central Saint Martins.

"Ми так пишаємося тим, що співпрацюємо з цим центром оригінальності й уяви, який проливає світло на дизайнерів із усього світу, щоб відточити свою майстерність у Лондоні, де живе так багато всесвітньо відомих дизайнерів. Було приємно бачити вигадливі та винахідливі проєкти студентів і те, як вони інтерпретували Dr. Martens All Access Summer. Я бачу, як кожен із них досягає нових висот у своїй кар'єрі", — зазначив Маккой.

Директор магістерського курсу моди CSM Фабіо Пірас, який допомагав вибирати студентів для участі в програмі, повідомив, що партнерство надало його учням можливість побачити моду під іншим кутом і попрацювати над своїми портфоліо.

Фокус раніше писав про те, що Gucci Décor представив капсульну колекцію меблів, посуду та предметів інтер'єру з анімалістичними та квітковими принтами.

Дизайнерів надихнула природа. У колекцію увійшли свічки, скриньки, пледи, ковдри та подушки з бавовни та шовку з лейблом GG, а також келихи з кришталю, таці, столові прилади, тарілки та металеві клоші. Предмети декоровані зображеннями квітів, півмісяців із обличчями, метеликів і тотемних тварин.