Студенты Лондонской школы дизайна создали капсулу для Dr. Martens

Начинающие дизайнеры вдохновились летней коллекцией обувного бренда.

Культовый бренд обуви Dr. Martens решил поддержать молодые таланты и предложил студентам магистратуры Лондонской школы дизайна Central Saint Martins (CSM) создать несколько образов по мотивам летней коллекции Dr. Martens All Access Summer.

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Участниками программы стали пять студентов — Лорен Пэтчетт, Сюэсонг Ян, Джад Джрейссати, Джуд Инохоса и Франческа Лейк. Их отобрал директор магистратуры факультета моды Фабио Пайрас вместе с представителями Dr. Martens. Студенты получили стипендию от британского обувного бренда и создали уникальные модели одежды, сочетая их с сандалиями и яркими туфлями из новой летней коллекции бренда. Об этом пишет журнал Drapers.

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Креативный директор Dr. Martens Даррен Маккой отметил, что основной ценностью компании является креативность, поэтому у бренда сложилось такое эффективное сотрудничество с невероятно талантливыми студентами Central Saint Martins.

"Мы так гордимся тем, что сотрудничаем с этим центром оригинальности и воображения, который проливает свет на дизайнеров со всего мира, чтобы отточить свое мастерство в Лондоне, где живет так много всемирно известных дизайнеров. Было приятно видеть изобретательные и находчивые проекты студентов и то, как они интерпретировали Dr. Martens All Access Summer. Я вижу, как каждый из них достигает новых высот в своей карьере", — отметил Маккой.

Директор магистерского курса моды CSM Фабио Пирас, помогавший выбирать студентом для участия в программе, сообщил, что партнерство предоставило его ученикам возможность увидеть моду под другим углом и поработать над своими портфолио

Фокус ранее писал о том, что Gucci Décor представил капсульную коллекцию мебели, посуды и предметов интерьера с анималистичными и цветочными принтами.

Дизайнеров вдохновила природа. В коллекцию вошли свечи, шкатулки, пледы, одеяла и подушки из хлопка и шелка с лейблом GG, а также бокалы из хрусталя, подносы, столовые приборы, тарелки и металлические клоши. Предметы декорированы изображениями цветов, полумесяцев с лицами, бабочек и тотемных животных.