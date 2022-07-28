Протесты против Dior. Китайские студенты обвинили бренд в культурной апроприации

Французский дом моды представил в осенней коллекции-2022 юбку, напоминающую традиционную китайскую одежду.

Китайские студенты в Торонто и Париже протестуют против бренда Dior. Модный дом обвиняют в культурной апроприации. Об этом пишет издание Global Times.

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Все дело в традиционной китайской юбке Мин mǎmiànqún ("юбка с сотней складок"). Дело в том, что французский дом моды представил идентичное, по мнению протестующих, изделие в своей новой коллекции осень-2022, назвав его собственным уникальным изобретением.

Традиционная китайская юбка сделана из плотной ткани с четкими складками по бокам и разрезом спереди. Изделие украшено яркими узорами и доходит длиной до пола.

Французский модный дом представил похожую версию своей юбки. Единственное отличие — у Dior изделие длины миди, и оно черного цвета.

[ + – ] Юбка Dior

Китайские студенты возмутились, что Dior не упомянул традиционную одежду их страны и представил изделие как нечто уникальное. Многие считают, что апроприация будет продолжаться, если бренд продолжит заявлять свои права на фасон. Поэтому протестующие требовали, чтобы модный дом признал, что взял за основу традиционный китайский костюм и проинформировал своих поклонников о происхождении дизайна юбки.

Модный дом пока воздержался от каких-либо комментариев.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что студенты Лондонской школы дизайна Central Saint Martins (CSM) создали капсульную коллекцию для Dr. Martens. Таким образом культовый бренд обуви решил поддержать молодые таланты. Студенты вдохновлялись летней коллекцией Dr. Martens All Access Summer.

Также Фокус рассказывал о том, что Gucci Décor представил капсульную коллекцию мебели, посуды и предметов интерьера с анималистичными и цветочными принтами. Дизайнеры признались, что на красочный кампейн посреди пышного зеленого парка их вдохновила сама природа. В коллекцию вошли свечи с новыми ароматами, шкатулки, пледы, одеяла и подушки из хлопка и шелка. Также Gucci Décor представил бокалы из хрусталя, чайнички, столовые приборы и тарелки. Все предметы декорированы с лейблом GG и украшены обновленными принтами цветов, полумесяцев с лицами, бабочек и тотемных животных.