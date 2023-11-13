Магический кристалл и телефон: Виктория Бекхэм рассказала журналу Vogue, что носит в своей сумочке

У звезды всегда с собой немного косметики и сентиментальный подарок от супруга.

Дизайнер и звезда культовой группы Spice Girls приняла участие в популярном проекте Vogue и показала, что носит в своей сумочке.

"У меня всегда с собой телефон, потому что я никогда не знаю, когда понадоблюсь Дэвиду, или нашим детям", — говорит Виктория Бекхэм, показывая Vogue содержимое своей элегантной черной сумки, которая, естественно, является частью коллекции, носящей ее имя.

Виктория Бекхэм рассказала журналу Vogue, что носит в своей сумочке

На скринсейвере ее смартфона – ее милое фото с Дэвидом, которая сделала их знакомая на премьере документального проекта о Дэвиде Бекхэме.

Виктория призналась, что никогда не выходит на улицу без солнцезащитных очков и без элегантной серебряной визитницы, которую муж подарил ей 27 лет назад.

"Внутри есть выгравированная надпись, но я не буду ее вам читать. Я храню в ней свои кредитные карты, и для меня это особенная вещь", — говорит она.

Также Виктория носит с собой немного косметики, чтобы иметь возможность подправить макияж в течение дня. И все эти предметы ее собственного бренда.

Это: хайлайтер Reflect "для более яркого образа", карандаш для губ номер 2, которым она пользуется каждый день, и опьяняющие духи Suite 302.

"Мне очень нравится этот аромат, особенно в это время года, когда погода меняется и мы начинаем носить больше осенней одежды", — говорит Виктория.

А самым неожиданным предметом в ее сумочке оказался кристалл.

"Я действительно верю в энергию кристаллов", — объясняет она.

"Когда я переехала в Лос-Анджелес, я изучала кристаллы и узнал о них много интересного. Я посещала СПА, училась медитировать, принимать себя такой, как я есть, чувствовать себя хорошо. У меня много кристаллов, дома, в офисе. Мои дети тоже ими пользуются, и все знают, что Дэвид носит их с собой. Мы семья, которая обожает энергию, исходящую от кристаллов", — призналась Виктория.

А еще она везде носит с собой цифровую камеру Canon, чтобы делать фотографии своих друзей и семьи в лучшем качестве, чем фотографии на мобильный телефон. И она предпочитает наушники старой школы ("Я не могу пользоваться AirPods"), которые она использует для прослушивания подкастов и музыки 90-х, R&B и музыки в стиле соул.

Напомним, ранее Виктория Бекхэм показала флакон духов из новой коллекции, который можно носить, как кулон на цепочке.