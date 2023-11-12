Невеста и воительница: Оля Полякова показала яркие образы на концерте в Киеве (фоторепортаж)

Во время моноспектакля зрители могли наблюдать эволюцию женщины от юной девушки к зрелой и сильной личности, олицетворяющей новый образ Украины.

11 ноября в зале TEATROOM в ДК "Украина" состоялся моноспектакль Ольги Поляковой — "Моє коріння" — вечер украинского ДНК. Отечественная знаменитость предстала перед зрителями в искренних и драматичных образах, полных национальных украинских кодов. Журналист Фокуса побывала на событии.

Событие состоялось в рамках проекта "Моя Україна" – серии музыкальных представлений, посвященных историческому и культурному наследию нашей страны.

Ольга Полякова

Зрители, вместе с Ольгой Поляковой осуществили чувственное и трогательное путешествие по самым любимым национальным музыкальным произведениям: послушали любимые народные песни, собранные из всех уголков страны: от Карпатских гор до свободных восточных степей.

Зрители и гости вечера стали свидетелями и участниками исполнения широко известных народных песен ("Ой на горі два дубки", "Чом ти не прийшов?", "Горіла сосна") в актуализированной интерпретации Оли Поляковой. Кроме того, в ходе моноспектакля Ольга Полякова воссоздала многочисленные украинские обряды и обычаи, свойственные нашему народу. Певице удалось провести зрителей песенным путем народной культуры.

В ходе представления Ольга Полякова неоднократно меняла образы — от просторного белоснежного балахона юной девы до одеяния невесты, далее — зрелой женщины-воительницы, чей твердый настрой нашел визуальное отображение в костюме, подчеркнутом широким кожаным поясом, На смену оптимистичным одеждам пришло платье молодой вдовы, чьи белоснежные одежды помрачнели от горя, как и сама Украина.

Завершила свой полуторачасовой концерт Ольга ярким белоснежным аутфитом с золотым декором на подоле и рукавах. На голове певицы красовался густой венок из цветов, призванный подчеркнуть непременное возрождение страны после многочисленных испытаний.

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