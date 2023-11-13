Принц Гарри портит бренд Меган Маркл, — эксперт
В январе 2023 года сын британского короля Чарльза III выпустил биографическую книгу, в которой раскрыл ряд скандальных подробностей из жизни в королевской семье.
Меган Маркл считает, что принц Гарри "портит ее бренд". Об этом рассказал королевский эксперт Ричард Кей в подкасте "Palace Confidential".
Специалист отметил, что герцогиня Сассекская упорно работает, пытаясь "восстановить свой бренд" после выхода пары из королевской семьи в 2020 году.
"Я думаю, мы можем быть уверены, что одна вещь, которую она на самом деле делает, — это является мамой и проводит время со своими детьми, но это интересно", — рассказал Кей.
Меган и Гарри являются родителями 4-летнего сына Арчи и 2-летней дочери Лилибет Дианы.
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Королевский эксперт также считает, что жена принца Гарри пытается молчать о своих следующих проектах после того, как сын Чарльза III выпустил свои мемуары "Запасной" в январе 2023 года. В частности, в книге он рассказал о драке с братом, потере девственности, своем назначении быть "запасным" для принца Уильяма.
Впрочем, Кей добавил, что, оставаясь вне центра внимания, Меган Маркл будет "труднее" поддерживать свой бренд.
"Или это потому, что она хотела дать немного больше места Гарри, который в этом году так много имел?" — отметил специалист.
Напомним, чего ждет принц Гарри от отца и брата.
Также Фокус писал об обиде герцогов Сассекских на принца Уильяма и Кейт Миддлтон из-за роста их популярности.