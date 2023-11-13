Сальма Хайек продемонстрировала стильный костюм-тройку (фото)

Знаменитость, которая родилась в Мексике, посетила вечер, посвященный ее родной культуре.

57-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек продемонстрировала стильный брючный костюм небесного оттенка. Снимками звезда фильма "Дом Гуччи" делится в своем Instagram с более чем 27 млн подписчиков.

Знаменитость посетила вечер латиноамериканской культуры у Джессики Альбы, 42.

"Спасибо @jessicaalba, за теплый и интимный вечер, который объединил, соединил и отметил латиноамериканское и испаноязычное сообщество. Я почувствовала честь быть приглашенной и быть частью такого значимого вечера", — написала Хайек.

Для публичного появления она выбрала костюм-тройку нежно-голубого оттенка. Актриса соединила блейзер, жилет и свободные брюки с белой рубашкой. Волосы звезда экрана оставила распущенными и сделала вечерний макияж с акцентом на губы. На ногах Хайек были серебристые туфли на платформе.

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Сальма Хайек посетила вечер у Джессики Альбы

"Спасибо, что пришла", — написала в комментариях организатор культурного вечера.

"Наше намерение было способствовать культуре, сообществу и связи позитивным образом, чтобы объединить нашу невероятную латиноамериканскую и испаноязычную семью. Для меня была большая честь разделить пространство с таким количеством легендарных людей", — рассказала о мероприятии Джессика Альба.

Джессика Альба организовала вечер латиноамериканской культуры

Напомним, Сальма Хайек примерила блестящее облегающее платье.

Также Фокус писал о появлении на публике Сальмы Хайек с ее мужем, 61-летним французским миллиардером Франсуа-Анри Пино.