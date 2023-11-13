Даша Кацурина показала трогательные кадры Дантеса с ее детьми (фото)

Музыкант готовил дочери и сыну возлюбленной ужин в их новом доме.

Даша Кацурина поделилась трогательными кадрами Владимира Дантеса с ее детьми. Видео из нового дома ресторатор и дизайнер опубликовала в своем Instagram.

Музыкант готовил дочери возлюбленной Александре и сыну Ивану ужин, а дети за этим внимательно наблюдали. Наследница Даши Кацуриной обнимала младшего братика.

"Как хорошо дома", — написала мама двоих детей, которая недавно вернулась в Украину из Польши.

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Владимир Дантес с детьми Даши Кацуриной Фото: dasha_katsurina

Александра и Иван — дети Даши Кацуриной от бывшего мужа, ресторатора и блогера Михаила Кацурина. Они объявили о разводе в марте 2022 года. Тогда же о решении расторгнуть свой союз сообщили Владимир Дантес и певица Надя Дорофеева.

Михаил Кацурин и Надя Дорофеева Фото: Instagram @misha_katsurin

Впоследствии стало известно, что певица начала встречаться с ресторатором, а Дантес — с Дашей Кацуриной. Последние долгое время строили отношения на расстоянии, поскольку Кацурина с детьми жила в Варшаве. Сейчас же они переехали в просторный двухэтажный дом в Украине.

Напомним, Владимир Дантес ответил на вопросы относительно свадьбы с возлюбленной.

Также Фокус писал о редких кадрах Владимира Дантеса с Дашей Кацуриной в честь Дня Независимости 2023 года.