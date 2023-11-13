Сальма Хайек публично обратилась к Энн Хэтэуэй (фото)

Звезда "Интерстеллара" отметила 41-й день рождения.

57-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек поздравила с днем рождения свою коллегу по цеху Энн Хэтэуэй. Кадрами с именинницей звезда экрана делится в своем Instagram.

"С днем рождения, Энн Хэтэуэй. Надеюсь, твой день такой же замечательный, как ты", — написала звезда фильма "Фрида" и показала несколько кадров с уроженкой Бруклина. В частности, с Met Gala-2023, который именинница посетила в роскошном белоснежном платье Versace.

12 ноября 2023 года Энн Хэтэуэй исполнился 41 год.

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Сальма Хайек и Энн Хэтэуэй Фото: Instagram/Salma Hayek Pinault

Именинница известна ролями в ряде популярных фильмов. В частности, Хэтэуэй снялась в двух частях "Дневников принцессы" с Джулией Эндрюс, картинах "Дьявол носит Prada" с Мерил Стрип, "Стажер" с Робертом Де Ниро, "Интерстеллар" с Мэттью Макконахи и т.д.

С 2012 года знаменитость замужем за продюсером Адамом Шульманом, от которого воспитывает двоих детей — сыновей Джонатана и Джека.

Энн Хэтэуэй в фильме "Дьявол носит Prada"

Напомним, Энн Хэтэуэй вышла в свет в стильном джинсовом ансамбле.

Также Фокус писал об отношении Энн Хэтэуэй к старению.