Анита Луценко впервые за долгое время показала, как выглядит ее единственная 7-летняя дочь

Известная украинская спортсменка и фитнес-тренер Анита Луценко впервые за долгое время показала единственную дочь Мию, которой исполнилось 7 лет.

Редкими фотографиями она поделилась на своей странице в инстаграм и рассказала правила, которыми она пользуется в воспитании своего ребенка.

Анита Луценко

На фото Анита вместе с Мией одеты в парные луки — спортивные костюмы серого цвета. Обе девочки стоят спиной к камере, однако на фото можно хорошо разглядеть профиль девочки, которая очень похожа на свою маму.

7-летняя Мия имеет маленький рост, худощавое телосложение и светло-русые волосы. На фото также можно разглядеть, что взгляд и улыбка девочке достались от звездной мамы.

Кроме того, что Анита Луценко показала как подросла дочь, она также рассказала, какими правилами руководствуется в ее воспитании.

В частности, тренер отметила, что не позволяет девочке пользоваться гаджетами и планирует держать этот запрет до 10 лет. Сейчас Мии 7,5 лет и она нормально реагирует на это требование.

Каждый день девочка должна читать минимум 20 страниц книги. Таким образом тренер пытается прививать любовь дочери к чтению. Отметила Анита и то, что позволяет Мии читать исключительно на украинском или английском языках. Также девушка четко знает слово "нет", которое никогда не нарушает.

Рассказала Антиа и о питании дочери. По ее словам, девочка сама выбирает, что ей есть.

"Сама выбирает что есть: всегда называет: что будет из углеводов (макароны, рис, гречка, картофель, кус-кус), что из белка (яйцо, курица, рыба), что из овощей? Пить только воду. Сладкое = десерт после еды. Неограниченно", — написала тренер.

Кроме этого, девочка имеет режим и уже в 21:00 ложится спать.

Призналась тренер и о том, что никогда не бьет и не кричит на дочь, а также не рассказывает секретов, которыми она делится.

"Я никогда не кричу и не использую силу. Если что-то идет не так: считаю от 5 до 1. На 1 знает что будет не гуд. Достаточно продемонстрировать 1 раз. 1 раз — после 1 — на 3 дня были запрещены мультики. Ниже 3 и не спускаемся теперь. Знает, что я не шучу. Просто знает что счет, это уже серьезно. Раз в месяц или 2 такое бывает. Если что-то падает, не аккуратно — никаких претензий. У детей не развита координация как у взрослых. Это нормально. Это развитие", — добавила Луценко.

Стоит отметить, что после начала полномасштабной войны в Украине Анита Луценко вместе с дочкой живут за границей. В прошлом году девочка пошла в первый класс в Великобритании. Тренер считает Украину опасной, поэтому выбрала пока жить с дочкой за границей.

Напомним, Анита Луценко поделилась рецептом чизкейка для тех, кто худеет.