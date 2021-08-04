Фитнес-тренер Анита Луценко поделилась рецептом чизкейка для худеющих (видео)
Во время приготовления чизкейка фитнес-тренер рекомендует делать физические упражнения и не забывать держать осанку.
Один из лучших украинских экспертов по похудению, и бессменный тренер шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко поделилась рецептом вкусного чизкейка, который придется по вкусу даже тем, кто боится набрать лишние 100 граммов. Рецепт она опубликовала на своей странице в Instagram.
Чизкейк из рикотты
Для приготовления понадобится:
- Сыр рикотта или творожная масса – 750 гр;
- Песочное печенье –100 гр;
- Кокосовые сливки – 90 гр;
- Яйца – 2 шт;
- Масло сливочное – 50 гр;
- Миндаль или миндальная мука – 50 гр;
- Сахар – 2 ст.л;
- Полстручка ванили или пара капель ванильной эссенции.
Способ приготовления
Печенье измельчить с помощью блендера, соединить массу с растопленным сливочным маслом и миндальной мукой. Если для приготовления используется целый миндаль, нужно перебить его в кофемолке.
Дно формы выстелить пергаментом, высыпав на него крошку и хорошо утрамбовав ее. Отправить в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 10-15 минут.
Рикотту, сахар, яйца и кокосовые сливки смешать венчиком или миксером, добавить ваниль. Полученную массу вылить в форму.
Выпекать при 180 градусах 50 минут со слегка приоткрытой дверцей духовки.
После выпекания чизкейк необходимо охладить и отправить на несколько часов или на ночь в холодильник. Верх изделия можно украсить фруктами, ягодами и посыпать миндальными хлопьями.
Чтобы чизкейк принес как можно больше пользы, Луценко рекомендует ничего не пробовать во время приготовления, а пока он выпекается, можно сделать по 20 махов ногами назад, включив ягодицы, а также все время держать осанку.
Напомним, как правильно питаться, чтобы подготовить свой организм к физическим нагрузкам в спортзале.