Фитнес-тренер Анита Луценко поделилась рецептом чизкейка для худеющих (видео)

Во время приготовления чизкейка фитнес-тренер рекомендует делать физические упражнения и не забывать держать осанку.

Один из лучших украинских экспертов по похудению, и бессменный тренер шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко поделилась рецептом вкусного чизкейка, который придется по вкусу даже тем, кто боится набрать лишние 100 граммов. Рецепт она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Чизкейк из рикотты

Для приготовления понадобится:

Сыр рикотта или творожная масса – 750 гр;

Песочное печенье –100 гр;

Кокосовые сливки – 90 гр;

Яйца – 2 шт;

Масло сливочное – 50 гр;

Миндаль или миндальная мука – 50 гр;

Сахар – 2 ст.л;

Полстручка ванили или пара капель ванильной эссенции.

Способ приготовления

Печенье измельчить с помощью блендера, соединить массу с растопленным сливочным маслом и миндальной мукой. Если для приготовления используется целый миндаль, нужно перебить его в кофемолке.

Дно формы выстелить пергаментом, высыпав на него крошку и хорошо утрамбовав ее. Отправить в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 10-15 минут.

Рикотту, сахар, яйца и кокосовые сливки смешать венчиком или миксером, добавить ваниль. Полученную массу вылить в форму.

Выпекать при 180 градусах 50 минут со слегка приоткрытой дверцей духовки.

После выпекания чизкейк необходимо охладить и отправить на несколько часов или на ночь в холодильник. Верх изделия можно украсить фруктами, ягодами и посыпать миндальными хлопьями.

Чтобы чизкейк принес как можно больше пользы, Луценко рекомендует ничего не пробовать во время приготовления, а пока он выпекается, можно сделать по 20 махов ногами назад, включив ягодицы, а также все время держать осанку.

Напомним, как правильно питаться, чтобы подготовить свой организм к физическим нагрузкам в спортзале.