Фітнес-тренерка Аніта Луценко поділилася рецептом чизкейка для тих, хто худне (відео)

Під час приготування чизкейка фітнес-тренерка рекомендує робити фізичні вправи і не забувати тримати поставу.

Один з кращих українських експертів зі схуднення, і беззмінна тренерка шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко поділилася рецептом смачного чизкейка, який припаде до смаку навіть тим, хто боїться набрати зайві 100 грамів. Рецепт вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Чизкейк з рікоти

Для приготування знадобиться:

Сир Рікота або сирна маса — 750 гр;

Пісочне печиво -100 гр;

Кокосові вершки — 90 гр;

Яйця — 2 шт;

Масло вершкове — 50 гр;

Мигдаль або мигдальна борошно — 50 гр;

Цукор — 2 ст. л;

Пів стручка ванілі або кілька крапель ванільної есенції.

Спосіб приготування

Печиво подрібнити за допомогою блендера, з'єднати масу з розтопленим вершковим маслом і мигдальним борошном. Якщо для приготування використовується цілий мигдаль, потрібно перебити його в кавомолці.

Дно форми вистелити пергаментом, висипавши на нього крихту і добре утрамбувати її. Відправити в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів, на 10-15 хвилин.

Рікоту, цукор, яйця і кокосові вершки змішати віничком для збивання чи міксером, додати ваніль. Отриману масу вилити у форму.

Випікати при 180 градусах 50 хвилин зі злегка відчиненими дверцятами духовки.

Після випікання чизкейк необхідно охолодити і відправити на кілька годин або на ніч у холодильник. Верх виробу можна прикрасити фруктами, ягодами і посипати мигдальними пластівцями.

Щоб чизкейк приніс якомога більше користі, Луценко рекомендує нічого не пробувати під час приготування, а поки він випікається, можна зробити по 20 махів ногами назад, включивши сідниці, а також весь час тримати поставу.

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