Фітнес-тренерка Аніта Луценко поділилася рецептом чизкейка для тих, хто худне (відео)
Під час приготування чизкейка фітнес-тренерка рекомендує робити фізичні вправи і не забувати тримати поставу.
Один з кращих українських експертів зі схуднення, і беззмінна тренерка шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко поділилася рецептом смачного чизкейка, який припаде до смаку навіть тим, хто боїться набрати зайві 100 грамів. Рецепт вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Чизкейк з рікоти
Для приготування знадобиться:
- Сир Рікота або сирна маса — 750 гр;
- Пісочне печиво -100 гр;
- Кокосові вершки — 90 гр;
- Яйця — 2 шт;
- Масло вершкове — 50 гр;
- Мигдаль або мигдальна борошно — 50 гр;
- Цукор — 2 ст. л;
- Пів стручка ванілі або кілька крапель ванільної есенції.
Спосіб приготування
Печиво подрібнити за допомогою блендера, з'єднати масу з розтопленим вершковим маслом і мигдальним борошном. Якщо для приготування використовується цілий мигдаль, потрібно перебити його в кавомолці.
Дно форми вистелити пергаментом, висипавши на нього крихту і добре утрамбувати її. Відправити в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів, на 10-15 хвилин.
Рікоту, цукор, яйця і кокосові вершки змішати віничком для збивання чи міксером, додати ваніль. Отриману масу вилити у форму.
Випікати при 180 градусах 50 хвилин зі злегка відчиненими дверцятами духовки.
Після випікання чизкейк необхідно охолодити і відправити на кілька годин або на ніч у холодильник. Верх виробу можна прикрасити фруктами, ягодами і посипати мигдальними пластівцями.
Щоб чизкейк приніс якомога більше користі, Луценко рекомендує нічого не пробувати під час приготування, а поки він випікається, можна зробити по 20 махів ногами назад, включивши сідниці, а також весь час тримати поставу.
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